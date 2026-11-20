Un joven de 21 años acusado de cometer un robo a mano armada en un almacén y de otro hurto ocurrido días después en un comercio de la zona fue detenido este viernes en Estación Chapadmalal y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El primer hecho ocurrió el 7 de noviembre cuando dos delincuentes ingresaron a un almacén ubicado en calles 10 y 11. Uno de ellos, armado, amenazó a la empleada y sustrajo aproximadamente 300 mil pesos de la caja registradora mientras que el otro se llevó mercadería.

Tiene 21 años.

“Además, fue vinculado con un hurto ocurrido el 18 de noviembre en un comercio de calles 9 y 32, donde sustrajo un par de zapatillas y medio kilo de pan”, informaron autoridades policiales.

El fiscal Fernando Berlingeri dispuso su traslado y alojamiento en la Unidad Penal Nº 15 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.