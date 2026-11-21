La consagración en la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro desató los festejos en todo el país. En la ciudad, el Monumento a San Martín fue el epicentro de una multitudinaria celebración azul y oro.

Los hinchas de Boca Juniors vivieron una noche de fiesta después de la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, que le permitió al equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena conquistar un nuevo título internacional. Como ocurre en distintos puntos del país, la celebración también se hizo sentir con fuerza en Mar del Plata.

El centro de la ciudad se tiñó de azul y oro y tuvo como principal punto de encuentro el Monumento a San Martín. Los fanáticos coparon la zona de Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen para celebrar la consagración en la Copa Sudamericana, con banderas, camisetas y cánticos que le dieron color a una jornada especial para el pueblo xeneize.

La celebración marplatense se replicó en distintos puntos de la Argentina. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras ciudades, también fueron escenario de los festejos de los hinchas, que salieron a las calles para acompañar una nueva conquista del club de La Ribera. La convocatoria tuvo un número cercano a las cinco mil personas en el centro de la ciudad.

La consagración frente al conjunto brasileño llegó en un momento especial para Boca, que consiguió su segundo título en apenas una semana, después de haber levantado también la copa correspondiente a la Tabla Anual. Dos festejos consecutivos que alimentaron la ilusión de los hinchas y provocaron una nueva movilización en todo el país.

Con la celebración todavía fresca, el equipo de Arruabarrena ya tiene nuevos desafíos por delante. El próximo miércoles recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura, mientras que también deberá disputar la final de la Copa Argentina frente a Platense, con fecha y sede todavía por confirmar.