Todo confirmado: cómo forman y dónde ver la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca
A partir de las 19:30 el "Xeneize" y el "Galo" definirán el campeón de la Copa Sudamericana 2026.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez lleno de hinchas de Boca, a partir de las 19:30 de Argentina, el equipo del Vasco Arruabarrena buscará cortar la mala racha de 18 años sin conseguir un título internacional y se medirá ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez para definir el campeón de la Copa Sudamericana 2026.
Después de una semana en la que tuvo algunas dudas principalmente por el estado físico de alguno de los titulares habituales, el Vasco pone lo mejor para esta final. Los once titulares de esta tarde/noche serán: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
Por su parte, el equipo de Domínguez tendrá estos titulares: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Cissé, Fred; Tomás Cuello, Bernard, Pascini.
Terna Arbitral:
- Árbitro principal: Andrés Matonte
- Asistente 1: Nicolás Tarán
- Asistente 2: Andrés Nievas
- Cuarto árbitro: Juan Benítez
- Quinto árbitro: Milcíades Saldívar
- VAR: Antonio García
- AVAR 1: Ulises Mereles
- AVAR 2: Agustín Berisso
- AVAR 3: Leodán González
Donde verlo:
El encuentro será televisado por ESPN y DSports en todos los cableoperadores. Además también podrás ver el encuentro por la plataforma de Disney +.
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