A partir de las 19:30 el "Xeneize" y el "Galo" definirán el campeón de la Copa Sudamericana 2026.

Con el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez lleno de hinchas de Boca, a partir de las 19:30 de Argentina, el equipo del Vasco Arruabarrena buscará cortar la mala racha de 18 años sin conseguir un título internacional y se medirá ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez para definir el campeón de la Copa Sudamericana 2026.

Después de una semana en la que tuvo algunas dudas principalmente por el estado físico de alguno de los titulares habituales, el Vasco pone lo mejor para esta final. Los once titulares de esta tarde/noche serán: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Por su parte, el equipo de Domínguez tendrá estos titulares: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Cissé, Fred; Tomás Cuello, Bernard, Pascini.

Terna Arbitral:

Árbitro principal: Andrés Matonte

Asistente 1: Nicolás Tarán

Asistente 2: Andrés Nievas

Cuarto árbitro: Juan Benítez

Quinto árbitro: Milcíades Saldívar

VAR: Antonio García

AVAR 1: Ulises Mereles

AVAR 2: Agustín Berisso

AVAR 3: Leodán González

Donde verlo:

El encuentro será televisado por ESPN y DSports en todos los cableoperadores. Además también podrás ver el encuentro por la plataforma de Disney +.