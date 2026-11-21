El Xeneize ganó 2-0 en Barranquilla con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, dominó la final de principio a fin y levantó un nuevo título internacional.

Boca Juniors volvió a hacer historia en el continente. En una actuación memorable en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el Xeneize derrotó 2-0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el Xeneize fue ampliamente superior a su rival y coronó una noche inolvidable ante una multitud de hinchas que copó Colombia para acompañarlo. El equipo de la Ribera consiguió romper la racha de 18 años sin conseguir títulos internacionales y con esta Copa consiguió su segundo campeonato en el año, con dos más por disputar.

Desde el comienzo, Boca mostró una postura dominante y estuvo cerca de abrir el marcador con Miguel Merentiel, cuyo remate se estrelló en el travesaño después de un grave error del arquero Éverson. Luego, Santiago Ascacíbar había convertido, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Sin embargo, a los 16 minutos, el mediocampista volvió a aparecer y esta vez no falló: capturó un rebote dentro del área y puso el 1-0. El equipo argentino justificó la ventaja con su superioridad futbolística y generó varias oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso.

En el inicio del segundo tiempo, Boca volvió a golpear y prácticamente encaminó la consagración. Apenas a los dos minutos, Sebastián Villa desbordó por la izquierda y envió un centro preciso al área para que Merentiel apareciera con su habitual olfato goleador y conectara el 2-0. El delantero uruguayo le dio un golpe durísimo a Atlético Mineiro, que hasta ese momento no había conseguido encontrar respuestas ante el dominio xeneize.

Con la ventaja de dos goles, el conjunto argentino manejó los tiempos y también contó con algunas intervenciones de Álvaro Montero cuando el equipo brasileño intentó reaccionar. Bernard y Vitor Fernandes tuvieron oportunidades para descontar, pero el arquero colombiano respondió correctamente.

Del otro lado, Enner Valencia estuvo cerca de marcar el tercero, aunque Éverson evitó una diferencia todavía mayor. Boca administró la ventaja con inteligencia y sostuvo el control durante el tramo decisivo.

Boca resistió los últimos intentos de Atlético Mineiro, llegó al pitazo final y desató la fiesta en Barranquilla. El 2-0 con los tantos de Ascacíbar y Merentiel selló una consagración inolvidable en la Copa Sudamericana, con un equipo que respondió en el partido más importante y volvió a levantar un trofeo internacional (la tercera Copa Sudamericana en su vitrina y el título Nº19 internacional. El Xeneize conquistó América con una actuación que quedará en el recuerdo de sus hinchas.

Síntesis:

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Cissé, Fred; Tomás Cuello, Bernard, Pascini. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Resultado: Atlético Mineiro 0-2 Boca

Goles: 16' Ascacibar; 47' Merentiel

Árbitro principal: Andrés Matonte

Estadio: "Metropolitano Roberto Meléndez"