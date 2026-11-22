Murió el ex de Maypi Delgado: quién era Matías Ricciardelli, el papá de su hija

La noticia del fallecimiento de Matías Ricciardelli, quien fuera pareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, se conoció varios días después del hecho. La modelo decidió mantener en reserva los detalles sobre las circunstancias de su muerte, generando inquietud entre sus seguidores.

Ricciardelli no era una figura habitual del mundo del espectáculo, pero había adquirido cierta exposición a partir de su relación con la modelo. En sus redes sociales compartía distintos aspectos de su vida cotidiana, donde se mostraba ligado al deporte, las actividades al aire libre, los animales y, especialmente, los momentos que pasaba junto a su hija.

Según informó Pochi, de Gossipeame, Ricciardelli murió el martes 17 de noviembre. En sus historias de Instagram, la comunicadora solicitó respeto hacia la privacidad de la familia en este momento complicado.

Cuando un seguidor le preguntó sobre la causa de la muerte, Pochi respondió que la situación era “profundamente dolorosa y delicada”. Además, explicó: “Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles”.

El posteo que compartió Maipy Delgado en redes.

Por su parte, Maypi Delgado confirmó que continuará sin responder interrogantes respecto al fallecimiento desde el pasado martes. La modelo centró sus palabras en el bienestar de India, la hija que tuvo junto a Ricciardelli, y solicitó cuidado para todos los familiares. “India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca”, manifestó.