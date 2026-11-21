El Estudio de Danzas Mariana Gorga presentará La Bella Durmiente el domingo 6 de diciembre, a las 20:30, en el Teatro Auditorium. La función será el espectáculo de cierre de ciclo de la institución y reunirá a más de 40 artistas en escena, con reposición y coreografía de Mariana Gorga.

La puesta coronará un año de intenso trabajo técnico y escenográfico para dar vida a uno de los clásicos más reconocidos del repertorio del ballet. Durante 2026, el estudio incorporó formalmente la enseñanza del método Vaganova, el sistema de formación de la escuela rusa reconocido por su rigor y la precisión de sus líneas.

Mariana Gorga cuenta con más de 30 años de experiencia como maestra formadora de ballet. A lo largo de su trayectoria acompañó la formación de numerosos bailarines que hoy trabajan profesionalmente en compañías de Argentina y de otros países. También fue invitada a dar clases en escuelas y compañías profesionales de Brasil, en San Pablo, Santa Catarina y Paraíba, y participó como jurado en festivales de danza de ese país.

Su búsqueda de nuevas herramientas para formar artistas de manera integral —no solo bailarines, sino intérpretes capaces de desarrollar una mirada artística propia— la llevó a apostar por el método Vaganova.

“Implementar el método Vaganova fue un desafío enorme. Ver a nuestros alumnos afrontar una obra tan exigente como La Bella Durmiente, con compromiso y solidez, es un orgullo. Detrás de esta producción hay un gran trabajo técnico y escenográfico, y queremos invitar a toda la ciudad a compartir una noche mágica”, expresó Gorga.

Aunque sus intérpretes son alumnos en formación, la propuesta refleja el nivel técnico alcanzado por el elenco y el compromiso de todo el estudio. Con un cuidado despliegue visual y escenográfico, la función está pensada para disfrutar en familia y para cualquier persona que quiera acercarse al ballet, tenga o no experiencia previa.

*La función será el domingo 6 de diciembre. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.