La cita es este domingo en Brewhowse

Este domingo, desde las 21, a Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, ubicada en Diagonal Garibaldi 4830, llega una edición de La Re Fiesta, una de las propuestas retro más convocantes del país.

La fiesta invita a revivir los grandes éxitos de los 90, los 2000 y principios de los 2010, con una consigna clara: "Prohibida la música moderna".

Será una noche pensada para cantar, bailar y compartir con amigos, con un repertorio musical que incluye clásicos del pop, reggaetón, cumbia, cuarteto y otros hits que marcaron una época.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de CultuTickets.