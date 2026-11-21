Midachi, el histórico trío integrado por Dady Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato, después de 43 años de historia ininterrumpida, emprende su gira final con su espectáculo “Midachi - La Despedida” que combina humor, música y nuevo material junto a sus personajes más recordados. Dicha gira, en este tramo los trae a Mar del Plata, ciudad que está en el recuerdo de sus integrantes desde sus inicios. Antes del esperado show este sábado en el Centro de Arte ubicado en San Luis 1750, Dady Brieva habló con 0223.

"Nunca nos hemos despedido del todo", dice del otro lado del teléfono Dady al tiempo que indicó que después de 43 años decidieron emprender esta despedida "por tramos", porque, según dijo "Ya no estamos para hacer giras en colectivo por meses, no nos da el cuerpo yo soy un hombre de 70 años", cuenta con picardía al tiempo que dice que "ahora pintó juntarnos".

En la misma línea, Dady asegura que "La despedida" no se trata de una estrategia de venta. "No es que decimos vamos a ponerle así para que la gente piense que es la última posibilidad de ver a Midachi", dice mientras agrega que, en el show no faltarán los clásicos personajes de "La Tota", "Drácula", "La Pochola" y "Mercedes Sosa", más el monólogo "Porque sí", entre otros.

"Soy el que hace los monólogos porque soy el más memorioso", dice mientras explica que la clave de Midachi para permanecer vigentes durante 43 años es "no traicionar al público" y mantener la esencia del trío. "Mercedes no está, pero la seguimos haciendo y es bien recibida porque la gente viene a buscar eso", dice. "No traicionamos lo que la gente viene a buscar. Sería un pésimo negocio para nosotros vender Midachi y no hacer La Tota, ¿entendes? Nos dicen muchas veces cambió el humor y yo creo que hay cosas que obvio han cambiado, pero Midachi sigue siendo Midachi", dice.

La despedida la hacen "por tramos"

Nacidos en Santa Fe en 1983, Midachi conquistó teatros, estadios y la televisión, batiendo todos los récords de convocatoria en el país con más de 4.500.000 de espectadores. Ostentan el récord de 53 funciones en el Teatro Gran Rex y son, sin dudas, un clásico de la cultura argentina.

"Hicimos grandes estadios pero lo nuestro es el teatro", confiesa Dady al tiempo que recuerda que sus primeras temporadas en Mar del Plata fueron junto a Guillermo Bredestón en el teatro Lido. "Eran temporadas larguísimas, nos íbamos de Santa Fe a Mar del Plata con la familia y llevábamos la tele en el techo porque te alquilaban si televisión las casas", recuerda.

La propuesta del show que traerán a Mar del Plata va de la risa a la emoción, pensada como un gran homenaje y agradecimiento a un público que los acompañó durante más de cuatro décadas. "Después vamos a frenar, porque cada uno tiene sus proyectos y después se verá", dice.

Ese "se verá" incluye la grabación de una película y proyectos actorales individuales. De los integrantes de Midachi, Miguel del Sel y Dady Brieva fueron los integrantes del trio que más expusieron su pensamiento político, incluso Miguel ha sido embajador durante el gobierno de Mauricio Macri, Consultado sobre si fue tentado para incursionar en política, Brieva asegura: "Sí, me lo han ofrecido varias veces, pero lo rechacé porque no me interesa.... no estoy preparado para ser político. Nunca me vas a ver hacer algo para lo que no estoy preparado", cerró.

*“Midachi - La despedida” tendrá una función única e irrepetible el sábado 21 de noviembre a las 21 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy, ubicado en San Luis 1750. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del teatro y a través de Plateanet.





