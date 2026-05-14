Influencer marplatense y ex Gran Hermano cierra sus tres emprendimientos: "Liquido todo"

“Cierro mis marcas. La realidad es que no me está sirviendo seguir fabricando”, dijo la influencer marplatense.

La influencer marplatense y ex participante de Gran Hermano, Maypi Delgado, anunció el cierre de sus tres emprendimientos en medio de la crisis que atraviesa la industria textil argentina. La noticia la dio a conocer a través de un video en sus redes sociales, donde explicó que ya no puede sostener los costos de producción.

“Cierro mis marcas. La realidad es que no me está sirviendo seguir fabricando”, expresó la modelo e influencer, visiblemente afectada por la situación. “En este país me sale más caro fabricar que vender”, agregó.

La influencer Maypi Delgado realizó el anuncio en redes sociales.

Las marcas que dejarán de funcionar son Mini May, dedicada a productos para bebés; Fiaca, enfocada en accesorios para mascotas; e Inti May, su línea de lencería. Según contó, tomó la decisión luego de comprobar que los precios finales quedaban fuera del alcance de muchos clientes.

“No termino pudiendo vender después de que lo fabriqué. El público no compra al precio que yo lo tengo que vender”, sostuvo.

Las marcas de Maypi Delgado que dejarán de funcionar son Mini May, dedicada a productos para bebés; Fiaca, enfocada en accesorios para mascotas; e Inti May, su línea de lencería.

En el mismo mensaje, Delgado adelantó que liquidará todo el stock “al costo” a través de la denominada “Feria Maypi”, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar más adelante con nuevos proyectos. “En Mini May se va a venir algo nuevo, lindo, que ya se los contaré”, comentó.

La situación de la ex GH refleja el complejo presente que atraviesa el sector textil en la Argentina. Según distintos informes difundidos en los últimos meses, la caída del consumo y el aumento de los costos golpearon fuerte a pequeñas marcas y emprendimientos independientes.

Maypi Delgado no es la única figura pública afectada por este contexto. Tiempo atrás, Marixa Balli también confirmó el cierre de uno de sus locales en Flores y aseguró que “la gente no compra”.

Además de los problemas económicos, la influencer marplatense viene atravesando una etapa personal compleja. En distintas entrevistas habló sobre su maternidad y los conflictos que mantuvo con su expareja, Matías Ricciardelli, padre de su hija India.

Fuerte anuncio de la marplatense de Gran Hermano Maypi Delgado: cierra sus tres emprendimientos

“Tuve que reconstruirme muchas veces”, había contado tiempo atrás sobre el proceso que atravesó tras convertirse en madre.