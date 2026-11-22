Detienen a un farmacéutico en Santa Fe por matar a su vecino tras discutir por el volumen de la música

En Villa Guillermina, al norte de Santa Fe, un farmacéutico de 62 años fue detenido acusado de asesinar a tiros a su vecino, un carnicero de 40 años, luego de una discusión por el volumen de la música durante una reunión.

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada, cuando el hijo del farmacéutico solicitó que bajaran el sonido. Esto desencadenó una pelea que llevó al farmacéutico, identificado como Leandro Hipólito Pezz, a retirarse en su camioneta y regresar armado.

Las imágenes de seguridad captaron el momento en que Pezz, portando una escopeta y un arma corta, disparó en el abdomen a la víctima, Elbio Geiser. A pesar de estar herido, Geiser intentó refugiarse en su camioneta, pero fue alcanzado por más disparos que le causaron la muerte.

“Hacé bajar tu música, que no se puede dormir”, le habría reclamado. El carnicero se negó y respondió: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada”.

El carnicero de 40 años fue asesinado a tiros durante una discusión vecinal.

La policía encontró el cuerpo de Geiser en la vía pública junto a varias vainas servidas. Los restos fueron trasladados a la morgue para realizar la autopsia y se iniciaron las pericias correspondientes en la escena del crimen.

Ambos hombres tenían negocios vecinos: Geiser era carnicero y Pezz farmacéutico, con sus comercios ubicados en la misma cuadra. Hasta el momento no se ha informado si existían conflictos previos entre ellos.

Pezz quedó a disposición de la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades en el ataque.

El acusado permanece detenido y a disposición de la Justicia mientras se continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.