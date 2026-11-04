A los tiros en Santa Fe: se enojó por el ruido de las motos y salió a disparar a la calle

La localidad de Las Parejas en Santa Fe vivió momentos de extrema tensión el sábado por la madrugada, cuando un hombre salió de su casa y comenzó a disparar en la vereda.

El hombre tiene 43 años, y según testigos del hecho, el sujeto le habría disparado a los motociclistas que pasaban y hacían ruidos con la moto.

El momento fue denunciado por vecinos y también quedó registrado por filmaciones de quienes vivieron el momento. Ante esto, el agresor fue detenido.

En las imágenes difundidas se escucha como disparó tres veces, aunque según la información que trascendió, ninguno de los motociclistas fue herido. En el video se escucha como uno de los que graba dice ante el hecho, "Casi me pega a mí, bolud**”, “Vámonos a la mier***, amigo, tiene un fierro”, le dijo otro de los presentes, mientras el agresor volvía a su casa.

El santafesino de 43 años quedó a disposición de la Fiscalía de Cañada de Gómez. Donde ante la intervención del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III, lo detuvieron y secuestraron el revólver calibre 357 magnum.