Preocupación en el centro por robos de baterías en la misma calle

Denunciaron que un mismo joven sustrajo tres baterías en tres horas en la calle Santa Fe.

Vecinos del centro de Mar del Plata denunciaron que un delincuente abrió los capots de tres vehículos estacionados y sustrajo las baterías en la misma calle, con apenas algunas horas de diferencia.

De acuerdo al relato de los frentistas, el autor sería un único sujeto, quien mediante la cámara de seguridad de una vivienda fue captado en el momento del delito.

En esa filmación, se observa que un joven motociclista con el rostro cubierto merodeaba la zona de Santa Fe al 2700, hasta que levantó la cubierta de una camioneta y tomó el componente eléctrico.

Además, según expresaron, el ladrón habría robado bajo la misma modalidad otras dos baterías en la zona comprendida desde Santa Fe y Alvarado hasta la intersección con Rawson.

Los hechos se registraron en horas de la tarde del sábado y ocurrieron de manera consecutiva, en alrededor de tres horas, conforme al relato de los conductores afectados.

Los vecinos advirtieron que este tipo de robo es habitual en el sector y manifestaron su preocupación por la inseguridad que atraviesa el centro de la ciudad.