Conmoción en Santa Fe: encontraron muerto a uno de los líderes de Los Palmeras

El músico de 76 años fue encontrado sin vida este martes por la tarde.

La música santafesina atraviesa horas de conmoción tras confirmarse la muerte de Marcos Camino, uno de los líderes históricos de Los Palmeras. El músico fue hallado sin vida este martes por la tarde en su estudio de grabación, ubicado en Alvear al 4900 de la ciudad de Santa Fe.

Según UNO Santa Fe, el cuerpo del músico de 76 años fue encontrado por un familiar directo, quien dio inmediato aviso a la Policía. Poco después llegaron al lugar, junto con un médico del SIES 107, quien constató el fallecimiento.

La noticia generó un fuerte impacto en el país ya que se trata de una de las figuras más reconocidas de la música popular de la provincia de Santa Fe. Según trascendió, los familiares lo habían visto por última vez durante el mediodía de este martes.

El fiscal de Homicidios en turno dispuso la realización de peritajes criminalísticos en el inmueble y ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial para practicarle una necropsia. El estudio será clave para establecer científicamente la causa de la muerte.

Una figura clave de la cumbia santafesina

Camino fue uno de los fundadores y principales impulsores de Los Palmeras, grupo que durante décadas llevó el sonido de la cumbia santafesina a los escenarios de todo el país y del exterior.

Con su acordeón construyó una identidad musical reconocible para distintas generaciones. La banda se convirtió en un símbolo cultural de Santa Fe y alcanzó popularidad más allá de las fronteras del género.

En febrero de este año, Camino había anunciado su retiro de los escenarios después de más de medio siglo de trayectoria. La continuidad del proyecto musical quedaría en manos de su hijo Marcos.