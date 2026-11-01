Un bebé de un año está en terapia intensiva tras ser atropellado por su padre en Santa Fe

Un grave accidente conmociona a la ciudad de Santa Fe luego de que un bebé de un año fuera atropellado accidentalmente por su padre mientras este ingresaba el vehículo al garaje de su domicilio.

El hecho tuvo lugar el viernes alrededor de las 3 de la madrugada en una vivienda situada en La Salle al 4374, en el barrio René Favaloro, al norte de la capital provincial. El hombre conducía un Volkswagen Gol Trend blanco en dirección oeste-este cuando al llegar a su casa comenzó a maniobrar para estacionar.

En ese instante, la parte trasera derecha del automóvil impactó al niño. Al percatarse del accidente, el padre trasladó rápidamente al menor al Hospital Iturraspe, donde recibió atención inicial.

Fue derivado al Hospital de Niños Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, y permanece con pronóstico reservado.

Por la gravedad de las heridas, el bebé fue luego derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde permanece internado en terapia intensiva bajo estricto cuidado médico.

Desde el centro de salud informaron que el niño ingresó con politraumatismos en el cráneo, tórax y abdomen, incluyendo una fractura de cráneo y diversas escoriaciones. Actualmente, su pronóstico es reservado, aunque no requiere asistencia mecánica respiratoria.

En el lugar del accidente intervino la Comisaría 27ª junto con especialistas en Accidentología Vial, quienes realizaron peritajes para esclarecer la mecánica del episodio.

La causa fue calificada como accidente doméstico con lesiones graves culposas y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias del suceso.