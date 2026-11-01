Encontraron muertos a escopetazos a un empresario y su esposa

También se conoció que la mujer padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), por lo que la investigación apunta a un posible suicidio.

Un empresario de 73 años y su esposa, de 70, fueron hallados sin vida en su vivienda de la localidad de Esperanza, en el departamento Las Colonias, en Santa Fe. El hecho se conoció en la madrugada de este domingo y generó una fuerte conmoción en la comunidad.

Cerca de las 3:40, personal policial llegó al domicilio de las víctimas, ubicado en calle De las Naciones al 1500, y los efectivos encontraron los cuerpos del matrimonio. Fueron identificados como Marcelo Ricardo Cantoni y Nora Beatriz Nadalutti.

Junto a ellos había una escopeta y, de acuerdo con las primeras actuaciones, ambos presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego.

Las víctimas tenían 73 y 70 años y fueron halladas sin vida en la madrugada del domingo.

Cantoni era conocido en la ciudad por su actividad empresarial: estaba al frente de una empresa metalúrgica con presencia en distintos puntos del país y también en el exterior.

A cargo de la investigación se encuentra el fiscal Benítez, de la Unidad Fiscal de Las Colonias, quien dispuso que la División Científica Forense realizara las pericias en la vivienda. Los investigadores deberán establecer cómo se produjeron los disparos, en qué secuencia ocurrieron los hechos y cuáles fueron las circunstancias que rodearon las muertes.

Entre las líneas que se evalúan figura la posibilidad de que se haya tratado de una situación previamente acordada entre ambos. Sin embargo, por ahora no hay una conclusión definitiva.

La mujer padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dato que fue incorporado a las actuaciones. La investigación continúa abierta, mientras se esperan los estudios forenses.