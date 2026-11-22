La conquista de Boca Juniors en la Copa Sudamericana generó que se liberen cupos para los certámenes Internacionales y le dio lugar a dos equipos argentinos a disputar la Copa Libertadores del 2027. Se trata de Platense e Independiente Rivadavia. También benefició a Argentinos Juniors.

En primer lugar, el "Calamar" se metió por segundo año consecutivo a la Libertadores gracias a que el reglamento le otorga esa plaza al subcampeón de la Copa Argentina, por lo que el equipo de Martín Palermo volverá a la fase de grupos del máximo certamen de CONMEBOL sin importar lo que pase en la final.

Otro de los beneficios en este efecto domino fue la "Lepra" mendocina, que se vio beneficiada por el cupo que liberó Boca y se aseguró un lugar en la fase previa (repechaje) de la Libertadores 2027 por su ubicación en la Tabla Anual. Aunque, el equipo mendocino todavía puede meterse directo en la fase de grupos si gana el Torneo Clausura.

Por último, también Argentinos Juniors se encontró con una noticia positiva, ya que -al quedar tercero en la tabla anual- iba al repechaje. Sin embargo, gracias a la victoria de Boca en la Sudamericana, el club de La Paternal entrará de manera directa a la fase de grupos.

Estos tres equipos mencionados habían jugado la edición del 2026 de la Libertadores. El Bicho quedó afuera en el repechaje, mientras que Platense e Independiente Rivadavia en los cruces directos. Los dos equipos argentinos fueron eliminados por Fluminense de Brasil.