Leandro Paredes volvió para tener alegrías con Boca y es el capitán que enderezó el barco.

Boca Juniors vivió momentos de preocupación después de conquistar la Copa Sudamericana, luego de que Leandro Paredes se desmayara mientras brindaba una entrevista televisiva tras la final disputada en Barranquilla. El capitán regresó al hotel en la madrugada y llevó tranquilidad. Desde el club y el propio jugador hicieron bromas por los títulos obtenidos en las últimas semanas .

El mediocampista, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, había sido una de las piezas clave del equipo en la victoria por 2-0 sobre Atlético Mineiro , resultado que le permitió al conjunto xeneize cortar una larga sequía internacional y sumar un nuevo trofeo continental a sus vitrinas.

Minutos después de recibir la copa y en declaraciones a DSports, Paredes comenzó a manifestar signos de agotamiento producto de las elevadas temperaturas y la alta humedad que marcaron la jornada en la ciudad colombiana. Mientras expresaba su alegría por la obtención del título, el futbolista sufrió una descompensación y se desplomó en la zona de vestuarios , lo que obligó a una rápida intervención del cuerpo médico .

Según pudo observarse en las imágenes televisivas, el jugador logró recuperarse unos segundos después y se retiró por sus propios medios hacia el vestuario , sin que el incidente pasara a mayores.

De todas maneras, para tranquilidad, Boca decidió pasar la noche en Barranquilla y que el mediocampista se hiciera un par de estudios para descartar cualquier otro inconveniente. Mientras la delegación comía en el hotel, apareció el capitán y recibió una ovación de sus compañeros .​​​

A pesar del susto, indicaron que el episodio estuvo vinculado al desgaste físico provocado por las extremas condiciones climáticas y no derivó en complicaciones mayores para el capitán xeneize, una de las figuras de la consagración en Barranquilla.​​​​​