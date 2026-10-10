Preocupación en Boca por Leandro Paredes: los cuatro partidos que se perdería, ¿llega al Superclásico contra River?

El mediocampista sintió una molestia en el isquiotibial derecho ante Instituto y podría estar entre tres semanas y un mes afuera. Su presencia ante River está en duda.

Boca recibió una noticia preocupante en el empate 2-2 frente a Instituto en Córdoba. Leandro Paredes, una de las piezas fundamentales del equipo de Rodolfo Arruabarrena, tuvo que abandonar el campo de juego apenas 17 minutos después de haber ingresado y encendió las alarmas de cara a una seguidilla de compromisos determinantes, con las semifinales de la Copa Sudamericana y el Superclásico ante River en el horizonte.

El mediocampista entró a los nueve minutos del segundo tiempo en reemplazo de Milton Delgado, pero a los 26 sintió una molestia en el isquiotibial derecho y debió ser sustituido por Santiago Ascacibar. Se trata de la misma zona que lo había tenido a maltraer meses atrás. Tras salir, Paredes se colocó hielo y se retiró hacia los vestuarios, sin permanecer prácticamente en el banco de suplentes.

Si bien todavía debía realizarse los estudios médicos correspondientes para determinar el alcance de la lesión, la sospecha era que podía tratarse de un desgarro. De confirmarse ese diagnóstico, el volante estaría entre tres semanas y un mes fuera de las canchas, un plazo que comprometería seriamente su participación en varios encuentros importantes para el Xeneize.

Paredes se desgarró y se perdería los partidos claves del semestre

Los cuatro partidos que se perdería Leandro Paredes

En caso de confirmarse el desgarro, Paredes podría perderse los dos cruces de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, además de los compromisos del Torneo Clausura frente a Talleres e Independiente. La situación representa un dolor de cabeza para Arruabarrena, que necesita contar con sus principales figuras en una etapa decisiva de la temporada.

La agenda de Boca

13 de octubre vs Vasco da Gama en La Bombonera

16 de octubre vs Talleres en La Bombonera

20 de octubre vs Vasco da Gama en el Maracaná

25 de octubre Independiente en Avellaneda

1 de noviembre vs River en La Bombonera

Por ahora, la prioridad será conocer el diagnóstico definitivo y establecer los tiempos de recuperación. En Boca saben que perder a Paredes durante esta seguidilla sería un golpe importante por su jerarquía y su influencia en el mediocampo. La ilusión de tenerlo disponible frente a River sigue abierta, pero el cuerpo técnico deberá manejar los plazos con cautela para evitar una recaída en un momento clave del calendario.