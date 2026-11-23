Sin lugar a dudas, la relación entre Lucas Martínez Quarta y los hinchas de River atraviesa su momento más complejo. Más allá de algunos rendimientos bajos, la bronca de los fanáticos con el marcador central se focaliza en actitudes puntuales como la expulsión ante Boca a los diez minutos del primer tiempo y algunos errores en partidos importantes.

Para el "Chino", el partido ante Lanús por los octavos de final iba a ser incómodo y él lo sabía perfectamente.Leonardo Ponzio decidió mandarlo al banco de suplentes y cuando la voz del estadio mencionó su nombre en el Estadio Monumental, los silbidos cayeron de manera masiva por parte de los hinchas presentes .

Luego de la victoria, el entrenador habló en conferencia de prensa y fue consultado por el caso puntual del marplatense. El DT afirmó: “El Chino sale por una expulsión, Lauti (Rivero) se la ganó el otro día también contra Aldosivi y vamos a tratar de darle confianza”.​​​​​

Además, agregó: "El Chino estará preparado para cuando le toque y lo voy a seguir defendiendo a muerte. Hay una persona atrás y eso es todo. Vamos a tratar de que todos me hagan dudar para que jueguen".