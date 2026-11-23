Arluchi cerrará el 30 de noviembre su planta de suelas para calzado en Chivilcoy y trasladará toda la producción a Brasil.

La firma Arluchi, dedicada a la fabricación de suelas para calzado y ubicada en el Parque Industrial de Chivilcoy, anunciará el cierre definitivo de su planta en Argentina el próximo 30 de noviembre. La compañía trasladará toda su producción a Brasil, donde el Grupo Ruiz inauguró una moderna planta en Campo Bom, estado de Rio Grande do Sul, en mayo de 2025.

Tras el cierre, Arluchi mantendrá en el país únicamente una estructura comercial reducida a tres empleados que se encargará de la venta de productos importados desde Brasil. Este cambio tendrá un impacto directo en el empleo local, ya que alrededor de 20 trabajadores perderán sus puestos, según informó la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), entidad que negocia actualmente las condiciones de las indemnizaciones.

La empresa, que en 2023 llegó a contar con unos 80 empleados, fue reduciendo paulatinamente su plantilla hasta quedar con aproximadamente 25 operarios. Además, sufrió una significativa caída en la demanda de sus productos, pasando de 200 clientes a apenas 15.

Arluchi comenzó sus operaciones en Chivilcoy en 2011, abasteciendo componentes para otras empresas del sector del calzado. En sus orígenes, funcionaba dividida en dos unidades: Rubbersol, especializada en caucho, y Arluchi, dedicada a EVA. Ambas superaron la crisis del sector en 2018 y luego se fusionaron operativamente en 2019 bajo la marca ITS, comercializando sus suelas con la identidad IDS.

En 2025, la compañía aplicó un recorte del 40% en su personal, con 21 despidos formalizados entre octubre y noviembre, quedando entonces con 35 empleados. Posteriormente, continuó desvinculando trabajadores debido a la baja en las ventas.

El cierre de Arluchi afectará a alrededor de 20 trabajadores, mientras la empresa conservará una estructura comercial reducida en Argentina.

Este cierre se suma a la crisis general que atraviesa la industria del calzado en Argentina. Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado y UTICRA, desde fines de 2023 se han cerrado más de 200 establecimientos productivos y se han perdido alrededor de 10.000 puestos de trabajo en el sector.

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, expresó su preocupación por la situación y afirmó: “No hay ningún plan económico exitoso si no se contempla a las pymes, a la producción y al trabajo local”.