"El 80% han cerrado": así están los principales paseos en el Día del Empleado de Comercio

En el marco de un nuevo Día del Empleado de Comercio, las calles de Mar del Plata permanecen con una notoria reducción de circulación debido a la merma ocasionada por muchos locales cerrados.

De acuerdo a las estimaciones gremiales, el nivel de acatamiento de la histórica medida "es alto": "Obviamente, vamos a hacer un análisis al final del día, pero estimamos que vamos a rondar el 80% de acatamiento. Para nosotros es un gran número en un día feriado y de conmemoración para todos", aseguró a 0223 Esteban Fraysse, secretario gremial de SEC.

Piden a los marplatenses que pospongan las compras hasta mañana. Foto 0223.

La postal que para muchos puede ser extraña y que sale de la cotidianidad, es parte de una reivindicación de trabajadores que buscaron el cumplimiento de sus derechos. "Nuestro sindicato y nuestra federación cumplen 110 años de historia en diciembre. Hubo muchos compañeros y compañeras que, sobre todo a principios del siglo XX, lucharon por la jornada laboral de 8 horas y por el pago de horas extras en las 4 horas siguientes. Fueron pedidos que se lograron y hoy, 100 años después, discutir un banco de horas es reivindicar la lucha que llevaron nuestros compañeros en aquel momento", sostuvo Fraysse.

Estiman que más de la mitad no han abierto sus puertas este lunes. Foto 0223.

El día tiene el mismo alcance que un feriado nacional y la idea es que los trabajadores puedan optar por trabajar si quieren con un pago especial, o de tomarse el día para descansar quienes así lo deseen. "Estamos haciendo inspecciones a partir de las denuncias que nos llegan por nuestros canales de difusión.

"Las grandes superficies, como las cadenas de supermercados y los shoppings, se adhirieron a la medida, pero también los corredores comerciales a cielo abierto como Güemes, San Juan, Constitución, Edison y toda la zona sur. En todos esos centros comerciales hay un acatamiento muy alto y va a estar cerrado todo el día", remarcó.

Los principales centros comerciales a cielo abierto y predios cerrados han respetado la jornada. Foto 0223.

Junto a las inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia para constatar que se cumpla la jornada, desde el gremio piden a los marplatenses que pospongan las compras para que el descanso sea efectivo.