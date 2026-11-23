El uso de la capacidad instalada descendió hasta el 41,8%, lo que representa un retroceso de 2,5 puntos porcentuales frente a octubre de 2025.

La industria metalúrgica en Argentina registró un leve repunte en octubre con un aumento de 0,8% en comparación con septiembre, aunque persiste una caída del 2,1% respecto al mismo mes del año anterior, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Este crecimiento mensual no logra compensar la tendencia negativa que se mantiene desde junio, lo que mantiene a la actividad en un nivel históricamente bajo. En lo que va del año, la contracción acumulada alcanza el 5,0%.

La industria metalúrgica registró una caída interanual del 2,1% en octubre, según ADIMRA, pese al repunte mensual del 0,8%.

El uso de la capacidad instalada descendió hasta el 41,8%, lo que representa un retroceso de 2,5 puntos porcentuales frente a octubre de 2025 y marca el nivel más bajo para un mes de octubre desde 2016.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos”.

Entre los sectores metalúrgicos, los productos de bienes de capital sufrieron la mayor caída con un -9,2%, acumulando ya 18 meses consecutivos de contracción. También mostraron descensos importantes maquinaria agrícola (-4,5%), equipamiento médico (-4,5%), carrocerías y remolques (-2,4%), autopartes (-2,3%) y otros productos de metal (-1,4%).

El uso de la capacidad instalada metalúrgica descendió al 41,8%, el nivel más bajo para un octubre desde 2016.

Por el contrario, algunas ramas tuvieron incrementos: fundición creció un 4,6% tras caer en 32 de los últimos 33 meses, y equipos y aparatos eléctricos aumentaron un 4,2%, apoyados en una base comparativa excepcionalmente baja del año anterior.

En cuanto a los sectores compradores, las mayores contracciones se observaron en construcción (-4,3%), minería (-4,1%), agroindustria (-3,6%), petróleo y gas (-3,5%), industria automotriz (-1,5%) y consumo final (-1,1%). En cambio, se destacaron las subas en proveedores de alimentos y bebidas (+3,2%) y energía eléctrica (+2,8%).

El descenso productivo se reflejó en las cinco principales provincias metalúrgicas. Santa Fe lideró las caídas con un promedio interanual del -5,6%, afectada por la baja demanda interna en maquinaria agrícola. Le siguieron Entre Ríos (-3,7%), impactada por dificultades en el acceso al crédito; Buenos Aires (-1,7%), donde las ventas locales bajaron pero fueron parcialmente compensadas por exportaciones; Córdoba (-1,0%), con menor demanda en autopartes y freno en obra pública; y Mendoza (-0,4%), que mostró un leve amortiguamiento por obras vinculadas a hidrocarburos.

En términos laborales, el informe del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA indicó una caída del empleo sectorial del 1,1% interanual, aunque en la comparación mensual se mantuvo prácticamente estable.

Respecto a las perspectivas para el próximo trimestre, el 46,0% de las empresas prevé mantener su nivel de producción, mientras que un 28,7% anticipa una nueva baja, lo que evidencia la falta de expectativas de una recuperación inmediata.

Del Re remarcó la importancia de fortalecer la integración industrial para mejorar la situación: “Argentina cuenta con actividades económicas que muestran un crecimiento sostenido, pero es necesario generar condiciones para que ese crecimiento alcance a más actividades industriales, fortalezca las cadenas de valor y contribuya a recuperar los niveles de producción y empleo”.