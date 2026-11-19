"No le vamos a entregar 35 años a la empresa": trabajadores de La Campagnola rechazarán las reubicaciones a otras provincias
Así lo anticiparon desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip), después de que se confirmara el cierre definitivo de la planta de La Campagnola en Mar del Plata, que dejará a casi 80 personas sin trabajo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Seguido al anuncio del cierre definitivo de la planta industrial de La Campagnola en Mar del Plata, que afectará a cerca de 80 empleados, desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip) remarcaron que no aceptarán las reubicaciones ofrecidas y que pelearán por "el 100%" de las indemnizaciones.
"El cierre es inminente, pero no llegó nada desde el Ministerio de Trabajo al gremio. Todavía no tuvimos contacto con la empresa. Se enteraron antes los medios y no enviaron expediente ni nada", aclararon altas fuentes del Soip consultadas por 0223 a raíz de la noticia.
En ese sentido, descartaron medidas de fuerza por el momento debido a que en el sindicato no tienen conocimiento de la propuesta que recibirán al ser citados en el Ministerio de Trabajo, aunque informaron que la firma ofrece reubicaciones a Córdoba, Mendoza, San Luis o Buenos Aires para desempeñarse en otras empresas del grupo Arcor.
Al mismo tiempo, advirtieron que numerosos trabajadores pertenecían a La Campagnola hace 35 o 40 años, por lo que difícilmente los damnificados acepten mudarse de Mar del Plata, después de toda una vida en la ciudad.
En esos casos, quienes rechacen las reubicaciones deberán ser indemnizados, a pesar de que todavía en el Soip desconocen de qué manera las abonarán. "Queremos el 100% porque si no va a hacer un caso como Fate. No le vamos a entregar 30 o 35 años a la empresa y menos a una multinacional", anticiparon.
En último lugar, comentaron que le solicitaron una reunión para este viernes a la histórica marca junto al cuerpo de delegados del gremio.
Por qué cierra La Campagnola
Desde la compañía atribuyeron la medida a la falta de materia prima para sostener la producción y a los cambios que atraviesa la industria conservera a nivel mundial. En ese sentido, explicaron que el modelo de abastecimiento internacional se transformó y que actualmente predomina la comercialización de productos enlatados directamente en los países de origen, en lugar de importar pescado para procesarlo y envasarlo en plantas locales.
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