La decisión pone fin a una actividad histórica en la ciudad y abre un escenario de incertidumbre.

Seguido al anuncio del cierre definitivo de la planta industrial de La Campagnola en Mar del Plata, que afectará a cerca de 80 empleados, desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip) remarcaron que no aceptarán las reubicaciones ofrecidas y que pelearán por "el 100%" de las indemnizaciones.

"El cierre es inminente, pero no llegó nada desde el Ministerio de Trabajo al gremio. Todavía no tuvimos contacto con la empresa. Se enteraron antes los medios y no enviaron expediente ni nada", aclararon altas fuentes del Soip consultadas por 0223 a raíz de la noticia.

El Soip solicitó una reunión con autoridades de la empresa para este viernes.

En ese sentido, descartaron medidas de fuerza por el momento debido a que en el sindicato no tienen conocimiento de la propuesta que recibirán al ser citados en el Ministerio de Trabajo, aunque informaron que la firma ofrece reubicaciones a Córdoba, Mendoza, San Luis o Buenos Aires para desempeñarse en otras empresas del grupo Arcor.

Al mismo tiempo, advirtieron que numerosos trabajadores pertenecían a La Campagnola hace 35 o 40 años, por lo que difícilmente los damnificados acepten mudarse de Mar del Plata, después de toda una vida en la ciudad.

En esos casos, quienes rechacen las reubicaciones deberán ser indemnizados, a pesar de que todavía en el Soip desconocen de qué manera las abonarán. "Queremos el 100% porque si no va a hacer un caso como Fate. No le vamos a entregar 30 o 35 años a la empresa y menos a una multinacional", anticiparon.

La medida afecta a casi 80 personas que se desempeñaban en la firma.

En último lugar, comentaron que le solicitaron una reunión para este viernes a la histórica marca junto al cuerpo de delegados del gremio.

Por qué cierra La Campagnola

Desde la compañía atribuyeron la medida a la falta de materia prima para sostener la producción y a los cambios que atraviesa la industria conservera a nivel mundial. En ese sentido, explicaron que el modelo de abastecimiento internacional se transformó y que actualmente predomina la comercialización de productos enlatados directamente en los países de origen, en lugar de importar pescado para procesarlo y envasarlo en plantas locales.