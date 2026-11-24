La Comisión de Legislación aprobó el proyecto para incorporar la Canchita de los Bomberos al distrito de Urbanización Parque. El Pro volvió a abstenerse y La Libertad Avanza votó en contra.

La iniciativa para modificar los indicadores urbanísticos de los terrenos de la Canchita de los Bomberos consiguió este martes un nuevo avance en el Concejo Deliberante y quedó lista para ser votada en la próxima sesión ordinaria prevista para este jueves.

La Comisión de Legislación aprobó el proyecto de ordenanza que busca incorporar las dos manzanas al distrito de Urbanización Parque (UP), con el objetivo de quitarles potencial constructivo y comercial e impedir que puedan ser destinadas a un desarrollo inmobiliario, en un contexto donde el gobierno nacional tiene prevista su venta. Al igual que había ocurrido en la comisión anterior, el Pro volvió a abstenerse, mientras que La Libertad Avanza votó en contra.

El despacho consiguió nuevamente el respaldo de la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador, que sostuvieron el entendimiento alcanzado semanas atrás en la Comisión de Obras y cambió drásticamente el escenario con un acuerdo inédito entre un sector del gobierno y la oposición. La situación expuso, además, un distanciamiento entre la UCR y sus socios del Pro y La Libertad Avanza.

La Canchita de los Bomberos generó una fuerte interna en la alianza de gobierno que sostienen el Pro, la UCR y La Libertad Avanza.

La votación se produjo después de que la semana pasada el presidente de Legislación, el radical Ariel Bordaisco, propusiera postergar la definición para intentar sumar el acompañamiento del bloque macrista. La expectativa estaba puesta en que el Pro modificara su postura y acompañara el proyecto, aunque finalmente mantuvo la misma posición que había adoptado en el primer tratamiento.

La iniciativa propone desafectar los terrenos de sus actuales distritos urbanísticos R3E e incorporarlos al distrito de Urbanización Parque. Actualmente, esos indicadores permiten la construcción de viviendas unifamiliares y edificios, una posibilidad que el proyecto busca eliminar para preservar el predio como espacio verde y habilitar exclusivamente actividades recreativas, deportivas, culturales, educativas y comunitarias al aire libre.

El avance legislativo representa un nuevo revés para la alternativa que se viene impulsando desde sectores vinculados al gobierno nacional, que contempla la posibilidad de destinar una parte de las tierras a espacio público y habilitar el desarrollo inmobiliario en el resto. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) tiene bajo su órbita las dos manzanas y evalúa su venta en el marco de la política de subastas de inmuebles nacionales.

La comisión estuvo presidida por el radical Ariel Bordaisco.

En ese contexto, el diputado nacional de La Libertad Avanza Alejandro Carrancio había mantenido reuniones con autoridades del organismo para avanzar en una propuesta que contemplaba reservar una porción del predio para una plaza y permitir la construcción en el resto. Esa alternativa generó cuestionamientos de los sectores que reclaman preservar la totalidad de la Canchita de los Bomberos.

De todos modos, el cambio de zonificación que ahora avanzó en el Concejo tiene un alcance específico: no modifica la titularidad de los terrenos, que continúan perteneciendo al Estado nacional, pero sí establece restricciones urbanísticas que limitarían su aprovechamiento inmobiliario. En paralelo, desde otros sectores se impulsa la transferencia gratuita de las dos manzanas al Municipio para garantizar su preservación como espacio público.