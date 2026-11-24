¿Quién fue Isabel Correa? la espía en la que se inspiró el personaje de Camila Peralta en "Gordon" y su vínculo con Mar del Plata

“Julieta Melo no existió en la vida real, podría haber existido alguien con un papel parecido en esa época, pero no hay que buscarla como persona concreta con ese nombre en los registros”, asegura la actriz balcarceña Camila Peralta, co protagonista de Gordon, la miniserie protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero que lidera los rankings en Netflix desde su lanzamiento el pasado 18 de noviembre.

Camila Peralta interpreta a Julieta Melo

En la serie, Julieta Melo es un abogada vinculada al ámbito militar y al mundo de los servicios de información y, como bien señala Peralta, el personaje tiene similitudes con Isabel María Margarita Correa, la espía del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina e integrante del batallón 601 que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo y, tras ser denunciada, fue enviada a Mar del Plata. Su historia salió a la luz tras una investigación de la periodista Luciana Bertoia publicada el 16 de agosto de 2022 y publicada en el diario Página 12.

Según consta en los expedientes y de acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer el medio capitalino, “Isabelita” -su nombre real no fue divulgado- era una mujer de ojos pardos y cabello castaño y se infiltró en Madres de Plaza de Mayo para sacar información de las mujeres que le reclamaban a la dictadura la aparición con vida de sus hijos e hijas.

“Isabelita” entró a la Escuela de Informaciones en marzo de 1969, poco después de cumplir los 21 años por recomendación de un jefe del Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA) que decía ser tío de la joven por entonces profesora de inglés que, con los años pasó a ser personal del Batallón de Inteligencia 601.

“Entre 1976 y 1979 pasó por la División Central de Reunión, la Dirección General de Inteligencia, el Departamento de Asuntos Subversivos, el Departamento de Asuntos Gremiales y el Departamento de Situación. En julio de 1977 recibió una felicitación por su trabajo abnegado y en 1978 hizo un curso de especialización en inteligencia. También aprovechó para estudiar Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e inició una pareja con un técnico electricista que revistaba como personal civil en el Batallón 601. Así lo informó ella a sus superiores en julio de 1982, siguiendo las reglas que rigen la vida de los integrantes del Cuerpo de Informaciones”, detalla Bertoia.

Según se desprende del expediente, el hombre había sido destinado a Mar del Plata y fue por eso que “Isabelita” pidió autorización para trabajar en la delegación local de la PFA. Pero, de acuerdo al legajo, había otros motivos que trascendieron tiempo después: uno era que la mujer estaba embarazada y próxima a dar a luz. La otra razón que llevó al comisario Eduardo Pedro Antoniuk en diciembre del mismo año a reclamar el traslado de la agente que gozaba de una buena reputación dentro del Cuerpo de Informaciones fue algo más perturbante. “La causante figura en una denuncia realizada en el ámbito internacional por un exintegrante de un organismo de seguridad como perteneciente a organismos de seguridad involucrados en la lucha antisubversiva”.

Así, su jefe entendía que un cambio de aire le serviría no solo por motivos familiares sino también para sacarla del foco de atención. “La causante presta servicio en el cuadro ‘A’, cumpliendo funciones de Reunión de Información (Servicio Externo), habiendo estado infiltrada en la agrupación MADRES DE TERRORISTAS (sic), siendo detectada. Actualmente y por su estado de embarazo cumple funciones internas”.

Según se desprende un parte de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) desclasificado, un año antes de que Isabelita pidiera el pase a Mar del Plata, el agente Luis Alberto Martínez cayó detenido en Suiza y dio una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en julio de 1981. En ese testimonio, además de mencionar centros clandestinos, zonas liberadas y algunas de sus tareas, reveló que “se había infiltrado entre las Madres de Plaza de Mayo una mujer, Isabelita, del Cuerpo de Auxiliares de Inteligencia, anexado a Seguridad Federal”.

En diciembre de 1983 pasó a integrar el Departamento de Protección del Orden Constitucional y en 1997, Isabelita se incorporó como una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia. Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, la mujer pidió la baja.

En 2013, la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré denunció a Isabelita por su presunta responsabilidad en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz después de que el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) analizara su legajo. La presentación se hizo en el juzgado donde tramita la megacausa ESMA.

Después de una serie de medidas, el juez Sergio Torres archivó parcialmente las actuaciones porque no pudo probar que la mujer hubiera sido parte de los operativos de diciembre de 1977. Sin embargo, entendió que, de su legajo, se desprendía que podría haber estado involucrada en crímenes de lesa humanidad y le remitió la documentación al juez Daniel Rafecas –que investiga los crímenes bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército– y a la Procuración.