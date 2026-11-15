La historia de la Liga Barrial y su revolución femenina tejida desde la fuerza de la figura del héroe colectivo

Desde su fundación en 2009, la organización funciona gracias al trabajo voluntario de vecinos, familiares y referentes barriales (Imagen cedida por la Liga Barrial).

La Liga Barrial de Fútbol de Mar del Plata reúne a trece instituciones que buscan garantizar el acceso libre y gratuito al deporte en los barrios periféricos de la ciudad. A diferencia de las entidades federadas o los clubes profesionales, que priorizan la competencia formal y el rendimiento económico, este espacio colectivo busca resguardar el rol social del club de barrio como punto de encuentro para la comunidad.

Desde su fundación en 2009, la organización funciona gracias al trabajo voluntario de vecinos, familiares y referentes barriales que gestionan las sedes, los entrenamientos y las jornadas de competencia. La estructura rechaza los personalismos y se sostiene bajo la premisa del trabajo compartido, donde la contención social antecede al resultado deportivo.

Cómo surgió la iniciativa

La liga nació ante una necesidad concreta de los clubes de la periferia frente a las limitaciones de las competencias organizadas por el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), que ofrecían un calendario acotado y poca continuidad de partidos al año. Ante ese escenario, un grupo de referentes armó un espacio independiente para asegurar rodaje permanente a chicos y jóvenes.

Con el impulso ganado hacia 2011, el proyecto fue sumando el compromiso de diversas entidades barriales hasta consolidar la red actual, un entramado que hoy reúne a trece espacios comunitarios como el Club Nueva Pompeya, el Club Hipódromo, la agrupación Las Novas, Los Pinares, el Club Talento, el Club Social y Deportivo 2 de Mayo, San Martín, Roque Dalton, Beto Cano, Serrano, Chapatenses y Fénix.

Las categorías van desde los cinco años hasta planteles de adultos de treinta, e incluyen divisiones adaptadas para personas con discapacidad. De acuerdo con los registros de la presidencia, a cargo de Sebastián Olivera, siete de los clubes sostienen la Primera Masculina y cuatro consolidaron la Primera Femenina, con el objetivo pendiente de ampliar esta participación a todas las categorías.

La figura del héroe colectivo

Para entender este fenómeno, hay que dejar de buscar nombres propios en luminosas marquesinas. Como bien creía el escritor y guionista Héctor Germán Oesterheld, autor de El eternauta, al formular su noción del "héroe colectivo", la verdadera fuerza de este entramado reside en la masa anónima y gigante de quienes hacen.

Es decir, que la máquina de la solidaridad no se sostiene por sí sola. Se alimenta del esfuerzo voluntario de mamás, papás, profes y militantes sociales que limpian los vestuarios, cargan los bolsos con camisetas usadas más de una vez, arman las redes y calientan el agua para el mate para las tardes de partidos. La liga se gestiona con el cuerpo. Nadie cobra, todos ponen. El motor es el afecto radical por las infancias que juegan en los baldíos de la ciudad.

Un modelo pedagógico sin exclusiones

Una de las características principales de la liga es la ausencia de pruebas de jugadores o filtros selectivos. Cualquier persona que quiera participar es incorporada de inmediato a los planteles, sin importar su nivel de juego.

Asimismo, la premiación está pensada para reflejar la participación integral: todos los equipos, desde el primero hasta el último de la tabla, reciben trofeos o diplomas. Esta medida busca evitar la lógica punitiva de la derrota, promover la convivencia pacífica y ofrecer herramientas de contención en contextos atravesados por la vulnerabilidad social.

El fútbol femenino y el hito del fútbol mixto infantil en los barrios

El desarrollo del fútbol femenino en la Liga Barrial ha transitado un camino de avances y retrocesos ligado a la organización comunitaria:

Primera etapa (2009–2012): En los orígenes de la liga ya existía competencia para mujeres, impulsada porque la cancha suele ser el único espacio recreativo disponible en los barrios populares. Sin embargo, entre 2011 y 2012 la categoría sufrió un marcado declive debido a la falta de acompañamiento institucional y a dificultades logísticas.

En los orígenes de la liga ya existía competencia para mujeres, impulsada porque la cancha suele ser el único espacio recreativo disponible en los barrios populares. Sin embargo, entre 2011 y 2012 la categoría sufrió un marcado declive debido a la falta de acompañamiento institucional y a dificultades logísticas. Reconfiguración directiva e impulso (2017–2020): Al calor de la visibilización del movimiento feminista a nivel nacional y del surgimiento de nuevas dirigencias en clubes como Talento, Roque Dalton y 2 de Mayo , la liga impulsó una reforma interna para restituir la competencia femenina con carácter prioritario.

Al calor de la visibilización del movimiento feminista a nivel nacional y del surgimiento de nuevas dirigencias en clubes como y , la liga impulsó una reforma interna para restituir la competencia femenina con carácter prioritario. Consolidación (2019 en adelante): En 2019 se reanudó oficialmente el torneo de Primera Femenina con la participación de Talento , 2 de Mayo, Lanús e Hipódromo . Pese a la interrupción de 2020 por la emergencia sanitaria, la categoría se reestructuró desde 2021 con la incorporación de Pompeya , Los Pinares y la agrupación Las Novas .

El fútbol mixto como semillero e igualdad desde la infancia

Un hito fundamental en la transformación cultural de la liga ocurrió en 2018, cuando la comisión directiva aprobó la reglamentación del fútbol mixto para las categorías infantiles más chicas.

El fútbol mixto permitió que las niñas crecieran jugando a la par de los varones, sin barreras de género. Esta medida garantizó el derecho al juego desde la primera infancia y actuó como el semillero directo que años más tarde alimentaría los planteles juveniles y de primera división, desnaturalizando los prejuicios presentes en el deporte tradicional.

La experiencia en primera persona

La premiación está pensada para reflejar la participación integral: todos los equipos (Imagen cedida por la Liga Barrial)

La trayectoria de Manuela Stornini en la Liga Barrial refleja cómo se cruzan la práctica deportiva, la militancia comunitaria y la conquista de derechos en los barrios.

Stornini empezó a jugar al fútbol a los 26 años en el Club Social y Deportivo 2 de Mayo, una institución fundada en 2020 en la zona de La Perla y Nueva Pompeya cuyo nombre rinde homenaje a los caídos en el hundimiento del crucero General Belgrano. Su caso muestra cómo la liga funciona como un espacio de recepción para mujeres adultas que no tuvieron acceso a escuelas de formación deportiva durante su infancia.

Al poco tiempo de sumarse como jugadora, asumió responsabilidades en la comisión directiva. Desde ese lugar, reflexiona sobre la tensión constante que enfrentan las dirigencias comunitarias entre resolver las urgencias cotidianas de los planteles y preservar el entrenamiento dominical como un espacio personal de salud y esparcimiento.

“Si bien buscamos mejorar técnicamente y que la calidad de nuestro fútbol crezca, también nos importa que lo vincular sea central y que el espacio sea de disfrute. El domingo es nuestro momento para crecer en lo deportivo y en lo humano. Además de conformar el equipo representativo de la liga, este año comenzamos a realizar reuniones mensuales con los referentes del fútbol femenino. Todas juntas pensamos qué es lo mejor para nuestro espacio en la Liga Barrial, construyendo las decisiones en conjunto, algo que consideramos fundamental”, sostiene Manuela Stornini. Y agrega, “Siempre decimos que es una frase súper trillada, pero es realidad que el club es familia: nos conocemos todos, sabemos qué le pasa a cada quien. El club es espacio de referencia para los pibes y, a veces, la única figura de referencia adulta que tienen es su profe”.

Innovaciones en género, ESI y reglamentaciones inclusivas

Desde 2021, Stornini integra la Comisión de Género de la liga, un espacio desde el cual se impulsaron transformaciones profundas en la dinámica de los torneos a través de tres hitos: la migración del fútbol 9 al fútbol 11 para elevar la exigencia táctica, la sanción de estatutos inclusivos que garantizan el derecho a competir según el género autopercibido más allá del documento nacional de identidad, y la implementación del programa "ESI en la Cancha" junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), una herramienta clave para erradicar la violencia y deconstruir conductas arraigadas en los cuerpos técnicos.

Dispositivos organizativos y formato de torneo

Para contrarrestar las barreras económicas que afectan a los sectores populares, la conducción de la liga desarrolló alternativas para abaratar costos y fortalecer el vínculo entre los clubes.

Las reuniones directivas y de referentes del fútbol femenino se realizan en el marco de cenas comunitarias. Allí se debaten las propuestas del torneo, lo que favorece la socialización y afianza lazos que van más allá de la rivalidad deportiva del fin de semana.

Asimismo, ante las dificultades operativas para sostener fixtures extensos en cancha de 11, se implementó la Copa Interna ("Liga 1"). Este formato se estructura en jornadas dobles de partidos más breves, lo que optimiza el alquiler de predios con fogones y sonido, reduce los gastos de arbitraje y permite invitar a combinados externos sin sobrecargar la economía de las instituciones.

Como estrategia de integración, también se conformó un seleccionado representativo de la liga con jugadoras destacadas de Pompeya, Hipódromo, Las Novas y 2 de Mayo. Este combinado participa en torneos de jerarquía como el Diablo Nacional, reforzando el sentido de pertenencia colectivo bajo la idea de que la liga funciona como una familia extendida.

Liderazgo femenino y desafíos presupuestarios

Desde la presidencia de la liga señalan que la equidad de género no se reduce a habilitar la práctica deportiva, sino a garantizar que las mujeres ocupen cargos ejecutivos y de conducción política.

Por eso, Olivera afirma que, “Para mí la parte importante es que ellas tomen decisiones, no que solamente jueguen a la pelota. Eso me parece que genera un camino y una equidad, a fin de cuentas”.

En el plano económico, la mayor parte de los recursos propios se destina a subsidiar la logística de las categorías inferiores y del fútbol femenino. En contextos de crisis, las mujeres de los barrios populares suelen sufrir una sobrecarga por tareas de cuidado no remuneradas y empleos informales, frente a esto, la estructura comunitaria actúa como un soporte que absorbe aranceles y facilita insumos para evitar la deserción en las canchas.

Los desafíos de hoy y mañana: infraestructura y políticas públicas

A pesar del crecimiento sostenido y el volumen de participantes, la Liga Barrial enfrenta condicionantes materiales severos para desarrollar sus actividades.

A los problemas cotidianos de gestión, se le suman dos obstáculos materiales que ponen a prueba la supervivencia de los clubes: la falta de espacios propios y el costo prohibitivo del transporte. Sin predios ni complejos deportivos, instituciones como el Club Social y Deportivo 2 de Mayo deben ingeniárselas para entrenar en plazas públicas, como la esquina de Avenida Libertad y 20 de Septiembre, mientras que movilizar a los planteles desde los barrios más alejados, como Chapadmalal o el oeste profundo, exige un esfuerzo económico monumental. Ante la ausencia de pases gratuitos para delegaciones, las comisiones directivas sostienen los fletes y colectivos a fuerza de rifas, ventas de comida y solidaridad vecinal.

La experiencia de la Liga Barrial de Fútbol en Mar del Plata demuestra que estas estructuras funcionan como una red de contención social fundamental en los territorios: previenen consumos problemáticos, revinculan a los jóvenes con el sistema educativo formal y construyen ciudadanía desde la base.

Manuela Stornini agrega: “Si yo conozco a otra persona, dejo de juzgarla y empiezo a entender por qué esa persona actuaba de tal manera. La otra persona del otro club no es un enemigo, sino alguien con quien te vinculás siempre desde el respeto. Adentro de la cancha cada uno va a defender su camiseta, pero los espacios de encuentro nos enseñan a mirarnos a la cara”.

Y cierra el propio presidente de la liga, Sebastián Olivera: “Para mí, en los momentos de repliegue de los espacios comunitarios, nosotros tenemos que dar un paso adelante (...) Siempre en nosotros está esta idea del héroe colectivo supervigente y son los valores que acompañan las construcciones donde uno camina. (…) La relación que termina teniendo el club con la familia es muy profunda. A mí lo que más me gusta de esa relación es la torta de cumpleaños, que siempre es el escudo de su club: no es el escudo del club que ven en la tele, sino el escudo del club en el que juegan”