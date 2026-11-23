El último tranvía que circuló por Mar del Plata se guarda en la memoria colectiva de la ciudad.

Lejos de ser una postal detenida en el tiempo, el último tranvía histórico de Mar del Plata se guarda en la memoria colectiva de la ciudad.

La biografía de la unidad 342 parece salida de una novela de aventuras. Los talleres de Nueva Jersey, en Estados Unidos, lo vieron nacer en 1907. Desde allí cruzó el océano hacia Europa para recorrer, durante más de ocho décadas, las empinadas calles de Lisboa, en Portugal.

Cuando sus días de servicio activo en el viejo continente parecían terminados, emprendió una nueva travesía: partió desde el puerto alemán de Hamburgo rumbo a Sudamérica, lista para rodar frente a las playas argentinas casi un siglo después de su construcción.

A ese veterano de mil kilómetros se le sumó, más tarde, un compañero de ruta también fabricado en Estados Unidos en 1907, bajo el encargo de la histórica compañía Carris de Ferro de Lisboa. El primero en desembarcar, en 1995, fue el coche N.º 342, un robusto modelo de cuatro ejes con techo tipo linterna (clerestory) ensamblado por la firma J. G. Brill Company en Filadelfia. Tres años más tarde, en agosto de 1998, se incorporó su compañero de flota: el coche N.º 343, fabricado ese mismo año en Nueva Jersey por la John Stephenson Company, subsidiaria de Brill, reconocible a simple vista por su techo abovedado simple.

La infraestructura estaba lista y los cruces construidos para seguir creciendo, pero el rumbo cambió de golpe. (ARCHIVO Dario Gaitán Di Seri)

La cruzada marplatense de los años noventa

A comienzos de la década de 1990, la idea de recuperar este transporte sonaba a utopía. Sin embargo, el empuje del periodista Eduardo Zanoli, respaldado por el Club Portugués de Mar del Plata, transformó el sueño en expediente. Iniciaron las negociaciones con la empresa Carris de Lisboa para rescatar aquellas joyas ferroviarias fuera de circulación.

Antes de 1995, Zanoli viajó personalmente a Portugal para cerrar el acuerdo. El operativo logístico demandó una fuerte articulación local con empresarios marplatenses para garantizar su llegada sin inconvenientes.

El desembarco oficial ocurrió en 1995, pero el entusiasmo ciudadano chocó contra la indiferencia inicial del gobierno municipal de turno. Lejos de rendirse, los impulsores estacionaron el coche en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata. La exhibición callejera conquistó a los vecinos, mientras dos jóvenes especialistas de la Asociación de Amigos del Tranvía de Buenos Aires se mudaban a la localidad para ensamblar cada pieza con precisión artesanal.

Del paseo turístico al transporte de barrio

Con el apoyo técnico de Ferrobaires y Vialidad Municipal, los primeros rieles comenzaron a brillar sobre el sector norte de la costa. En 1998, el tranvía eléctrico finalmente encendió sus motores para unir la rotonda de la avenida Constitución con el histórico Asilo Unzué.

Más allá de los turistas que subían con sus cámaras de fotos, decenas de vecinos de la zona norte adoptaron el coche como su transporte habitual para ir a trabajar o hacer compras, integrando aquella reliquia rodante a la rutina del barrio.

El boleto costaba apenas cinco pesos. Lo que nadie imaginó fue el giro cotidiano que tomaría el servicio.

No obstante, el crecimiento del parque automotor complicó la convivencia con los vehículos particulares, por lo que una ordenanza municipal dispuso trasladar las unidades y el tendido hacia un entorno más seguro y familiar: el Parque Camet.

Fue así que, en 1999, el Concejo Deliberante autorizó por ordenanza y con "carácter precario el funcionamiento de un tranvía histórico, cuya puesta en funcionamiento y operación estará a cargo de la agrupación Amigos del Tranvía Marplatense, con un recorrido que se inicie en el Parque Camet, realizando un circuito interior por el mismo con paradas, continúe hasta la calle Cura Brochero, por esta hasta la avenida Félix U. Camet en su intersección con la calle Cataluña, regresando por el mismo trayecto hasta el punto inicial. Déjase expresamente establecido que el ascenso y descenso de pasajeros se realizará únicamente dentro del Parque Camet".

Refugio verde en el Parque Camet

Ya instalado dentro del Parque Camet, donde ofrecía paseos recreativos de hasta dos kilómetros, el proyecto apuntaba a crecer desde el corazón del predio hacia la avenida Constitución.

Sin embargo, y más allá de que se instalaron muchos metros de vías y se montó la red de alimentación eléctrica mediante hilo trolley, esa conexión con la ciudad quedó trunca: a las obras de ampliación que avanzaron a medias se les sumó una decisión política del gobierno municipal que terminó por frenar definitivamente el recorrido del tranvía.

"Tenemos dos tranvías parados en Parque Camet porque a los intendentes de turno se les ocurre que no tienen que andar. Eran un atractivo turístico de la ciudad. (…) Tuve una discusión muy fuerte con Guillermo Volponi, en la época de Arroyo, quien dijo que iba a averiguar qué cosas raras había en Parque Camet, cuando la realidad es que reconocidos empresarios de Mar del Plata pusieron plata para que ese tranvía funcione. Fue una falta de respeto muy grande", dijo en una entrevista al portal El Retrato de Hoy el propio Eduardo Zanoli el 31 de mayo de 2023.

El freno de mano de la política

La infraestructura estaba lista y los cruces construidos para seguir creciendo, pero el rumbo cambió de golpe. Durante la gestión del intendente Carlos Arroyo (2015-2019), el Municipio de General Pueyrredón resolvió interrumpir el proyecto de extensión y suspender de manera definitiva la circulación del tranvía.

En los años siguientes, los promotores originales junto a la Asociación de Amigos de Parque Camet intentaron revertir el silencio. Diseñaron planes de reactivación de bajísimo impacto presupuestario, aprovechando postes donados, cables de acero ya disponibles y esquemas mínimos de mantenimiento. Sin embargo, las propuestas tampoco encontraron eco durante las administraciones siguientes.

"Por eso se lo guardó en los galpones de Camet y de ahí salía el tranvía e iba hasta el fondo del parque, donde estaban las parrillas. A su vez, se dirigía hasta el final del arroyo y hacía unos metros por la costa. Las vías están prácticamente todas hechas hasta la avenida Constitución. Teníamos todos los rieles dispuestos para ponerlos en la tierra, pero quedó todo parado. (…) Se hicieron todos los cruces; habrá unos mil metros en este momento todavía de vías instaladas, pero con la llegada del gobierno de Arroyo al Municipio de General Pueyrredón se decidió que eso no tenía que seguir. Fue simplemente una decisión política y a partir de ese momento dejó de funcionar el tranvía", dijo el periodista local en esa misma entrevista.

Ver el mar desde el circuito del tranvía o bien ver los tranvías circular desde las playas locales, sin dudas, es una experiencia que Mar del Plata alguna vez supo disfrutar y hoy extraña.