Huelga en 1888: la Sociedad de Artistas Culinarios anunció un fondo de huelga para sostener la medida el tiempo necesario.

Enero de 1888. En aquel verano fundacional, el pueblo del saladero cambiaba de piel para convertirse en el refugio exclusivo de la aristocracia porteña. Todo era estreno: el imponente Hotel Bristol acababa de abrir sus puertas, el 8 de enero de 1888, con banquetes memorables, las primeras casillas de baño sobre la arena se enlazaban bajo los toldos de una incipiente rambla de tres metros de ancho, y los flamantes tranvías a caballo circulaban por la calle San Martín hacia la costa.

Nadie imaginaba que, en medio de esa postal aristocrática, la villa balnearia iba a inaugurar también su propia historia de lucha obrera.

El día que se detuvo el servicio

De pronto, la postal estival se quebró. En plena temporada alta, los empleados de los hoteles, los cocheros y las trabajadoras domésticas decidieron cruzarse de brazos.

No fue un reclamo aislado ni un capricho pasajero. Como documentan los investigadores Lucas González y Oscar Spadari, aquel paro marcó la primera huelga registrada en la historia de Mar del Plata, un anticipo de los conflictos de albañiles y pintores que llegarían poco después.

Fue así que, de la noche a la mañana, las familias más encumbradas del país se encontraron sin quién les ensillara los carruajes, les tendiera las camas o les sirviera el desayuno frente al mar. El motivo: las trabajadoras domésticas y el personal de servicio que acompañaban a las familias veraneantes pararon en solidaridad con sus pares porteños y por temor a que la medida se extendiera a la provincia.

La libreta del estigma

Libreta de conchabo: mecanismo de disciplina heredado del siglo XIX rural. Al no tenerla, se te consideraba “vago y mal entretenido”.

La primera huelga en Mar del Plata fue solidaria, y lo que empujó a los trabajadores a llevarla adelante fue la decisión del intendente de Buenos Aires de imponer nuevamente la libreta de conchabo. Sucedió el 20 de enero de 1888.

Por aquel entonces, el intendente Antonio Crespo impulsó una ordenanza municipal que exigía que cada trabajador del servicio doméstico y gastronómico, mucamas, cocineros, mozos, lavanderas, niñeras y cocheros, portara un registro individual obligatorio. En sus páginas, los empleadores debían anotar el desempeño y la “moralidad” de cada empleado, por lo que quedaba estrictamente prohibido contratar a quien careciera del documento.

Era un mecanismo de disciplina heredado del siglo XIX rural, donde el gaucho sin libreta pasaba a ser considerado un “vago y mal entretenido” y terminaba enviado a la frontera. Trasladada a la ciudad, la medida convertía a los trabajadores en rehenes de sus patrones: una sola calificación adversa bastaba para cerrarles todas las puertas laborales.

Aunque en Mar del Plata la normativa porteña aún no regía formalmente, el rechazo fue inmediato. Las trabajadoras que habían viajado con sus patrones y el personal hotelero local pararon por solidaridad de clase y para frenar el avance de aquel control antes de que echara raíces en la costa.

Un telegrama desde la Capital

Para entender la magnitud del estallido en la playa, hay que mirar lo que sucedía simultáneamente en Buenos Aires. El viernes 20 de enero de 1888, la ciudad entera amaneció paralizada por una rebelión inédita.

Según rescató la investigadora Carolina Muzzilli, la chispa saltó cuando una patrona despidió a una mucama francesa de apenas quince años por negarse a sumar tareas sin paga y a costear, de su magro sueldo de doce pesos, el lavado de su propio uniforme. En su libreta, la señora estampó dos palabras lapidarias: “insolente y deslenguada”.

La indignación corrió como pólvora. Comisiones de huelguistas recorrieron cafés y hoteles porteños, mientras la Sociedad de Artistas Culinarios anunciaba un fondo de huelga para sostener la medida. Cuando el intendente Crespo intentó responder prohibiendo las asambleas, cientos de trabajadores cruzaron el Riachuelo para deliberar en Lanús. Y desde allí, como registraron al día siguiente los diarios La Nación y La Prensa, la organización de los obreros culinarios telegrafió directamente a los trabajadores de los hoteles de Mar del Plata (con el recién estrenado Bristol y el Gran Hotel como epicentros), convocando a los cocineros y mozos de la costa a sumarse al paro y evitar que los patrones consiguieran reemplazos.

La victoria de los invisibles

La prensa de la época retrató el desconsuelo de las élites con una mezcla de alarma y sarcasmo. Mientras tanto, visto a la distancia, vale destacar aquella temprana coordinación sindical entre ambas plazas y señalar la precisión quirúrgica de la medida: golpear a la aristocracia en su santuario de descanso.

Acostumbrados a ser atendidos en cada detalle, los caballeros y las damas comenzaron a inundar las redacciones de los periódicos con cartas desesperadas, rogando al gobierno que pusiera fin a “esa locura” para poder volver a tomar un café o higienizar sus casas.

La presión resultó irresistible. A los pocos días, el municipio dio marcha atrás y suspendió la aplicación de la libreta de conchabo. Poco tiempo después, el propio intendente Crespo presentó su renuncia para ocupar un lugar como senador nacional. El barrio de Villa Crespo lleva su nombre por él.

En aquel enero de 1888, mientras los tranvías seguían recorriendo la calle San Martín y las olas golpeaban contra los pilotes de madera de la primera rambla, Mar del Plata descubrió una verdad que marcaría su destino para siempre: detrás del brillo de sus grandes hoteles latía una clase trabajadora capaz de detener el reloj de la ciudad.