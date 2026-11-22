Cuando la Compañía de Jesús llegó a lo que hoy conocemos como Laguna de Los Padres enviada por la Corona Española para “evangelizar y civilizar” a las sociedades que habitaban la pampa desde el río Salado hasta el estrecho de Magallanes por medio del sistema de reducción en pueblos, no imaginaron cómo estaba organizada cada una de las comunidades ni lo que encontrarían en la sierra vecina a la que se asentaron.

Según consta en el “Diario del viaje y Misión al Río del Sauce” escrito por Falkner en 1748 y rescatado por la investigadora del Conicet Victoria Pedrotta, a fines de agosto de 1747 los padres Tomás Falkner y Joseph Cardiel fundaron, con una cruz de madera como piedra fundamental, la misión de Nuestra Señora del Pilar del Volcán, en el extremo oriental del sistema serrano de Tandilia, y Nuestra Señora de los Desamparados, que estaba ubicada aproximadamente a 20 kilómetros.

En la sierra contigua encontraron que los “Pampas”o “Serranos” y “Puelches” o “Tehuelches” tenían un gran nivel de organización como pueblos cazadores recolectores y una estructura de gobierno. Además, en su organización tenían dispuesto el espacio para las tolderías, un espacio destinado a honrar a sus muertos.

No era un cementerio propiamente dicho, sino que los restos de los integrantes de la sociedad que dejaban este mundo eran llevados a lo alto de la sierra, que los jesuitas denominaron “Sierra de los Difuntos”.

Así, por tradición oral, la sierra conenzó a tener un nombre. Posteriormente, los hallazgos históricos de restos de los pueblos originarios que habitaban la región antes de la fundación de Mar del Plata dieron veracidad a la historia que había pasado de boca en boca en tiempos de Strobel.

La elección del lugar no era casual. La Sierra de los Difuntos estaba apartada del lugar que habitaban y era considerada un lugar sagrado por los primeros pobladores que llegaban hasta allí para rendir homenaje a sus muertos.

Hoy, una búsqueda rápida del lugar da cuenta de sus características geográficas: “Sierra de los Difuntos forma parte del sistema de Tandilia y es conocida por sus senderos naturales, actividades de trekking, escalada en roca y parapente”, indican las reseñas.

Desde 2022, la sierra se encuentra con el acceso gratuito cerrado y los propietarios de la Sierra de los Difuntos decidieron conformar una ONG para gestionar el ingreso, contratar seguridad privada y así mejorar la calidad ambiental del espacio. A la vez, los responsables de Sierra de Los Difuntos, La Serranita, Rincón Grande y Rincón Chico contrataron una empresa de seguridad privada para restringir el acceso a los campos.