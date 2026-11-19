Después de una larga espera, Gordon, la miniserie basada en dos novelas de Marcelo Larraquy, protagonizada por Rodrigo De la Serna que narra la vida criminal de Aníbal Gordon, un delincuente que tuvo vínculos con la SIDE, integró la Triple A y estuvo relacionado con uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar ya está disponible en Netflix y lidera el ranking de lo más visto.

En el capítulo titulado “Granada”, que muestra -entre otras cosas- como Gordon roba armas para la Concertación Nacional Universitaria (CNU) mientras Gordon está sentado en el patio de su casa escucha que, en la radio dan cuenta de una asamblea universitaria en Mar del Plata que fue interrumpida y, según narra la locutora, el enfrentamiento a plena luz del día, terminó con el saldo de una estudiante muerta y cuatro heridos. La asamblea a la que refiere la serie no es otra que la que se realizó el lunes 6 de diciembre de 1971 a las 18:30, cuando integrantes de la CNU irrumpió de forma violenta, con cadena y armas de fuego, a la reunión y terminó con la vida de Silvia Filler, estudiante de arquitectura, de 18 años e hirió de bala a oros cuatro estudiantes. A ese hecho se lo conoce en la historia local contemporánea como el “bautismo de fuego” de la Concertación.

La asamblea del 6 de diciembre se organizó para tratar la expulsión de dos estudiantes integrantes del Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo Marplatense (Ceam) que habían participado de una acción en la clase de un docente de primer año al que consideraban autoritario arrojando pastillas de gamexane en el aula. Fue el viernes 3 de diciembre.

El lunes, como respuesta, 350 estudiantes se reunieron en el Aula Magna del actual Rectorado, ubicado en San Luis y 25 de Mayo para debatir los pasos a seguir por la decisión del Consejo Académico tomada de forma unilateral. Del encuentro también participaron los integrantes del Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo (Ceau) más concervador. Cuando la discusión comenzó a tensar el ambiente, ingresó al recinto una patota de la CNU, golpeando de puño y blandiendo cadenas al aire mientras además, efectuaban disparos con armas de fuego. Uno de ellos impactó en Silvia, que estaba sentada en una de las gradas.

En medio del caos desatado, sus compañeros la vieron con la cabeza ensangrentada y la sacaron del lugar y la llevaron a la Clínica ubicada en Independencia y 3 de febrero, pero no había nada que hacer. La bala había provocado un derrame cerebral y la estudiante falleció pocas horas después. Por su parte, Marcos Chueque (luego detenido y desaparecido), José Fiscaletti, Oscar Alberto Ibarra y Néstor Vila resultaron heridos, pero lograron sobrevivir.

“La ciudad se conmovió anoche al difundirse los hechos registrados en la Facultad de Arquitectura.-- Un grupo armado irrumpió en la casa universitaria y disparó con armas de fuego contra unos 350 alumnos de la facultad que deliberaban sobre temas estudiantiles”, indica el Diario La Capital en su edición del 7 de diciembre en la nota de tapa titulada “Asesinaron a una estudiante en la Universidad Provincial”.

En el texto además, relatan que “escenas desgarradoras se vivieron en la clínica a la que fue trasladada la jovencita asesinada. En la calle, grupos estudiantiles y numeroso público asistían, sin comprender la magnitud del sangriento epílogo del atentado, a los gritos y la desesperación de quienes habían sido involuntarios protagonistas del episodio”, describe un cronista del diario La Capital en la edición del 7 de diciembre.

Silvia no tenía militancia política, participaba de la asamblea como forma de solidarizarse con sus compañeros expulsados. Su asesinato marcó un antes y u después en la historia y, como muestra la serie, tuvo repercusión a nivel nacional.

El cortejo de Filler fue multitudinario y su asesinato fue repudiado por todo el arco político marplatense. La investigación concluyó que el estudiante de abogacía vinculado a la CGT Juan Carlos “Bigote” Gómez y el policía Oscar Héctor Corres fueron los autores de los disparos en la asamblea y fueron procesados junto a una veintena de personas. Solo Corres fue encarcelado, su compañero se fugó y regresó cuando Cámpora decretó la amnistía para presos políticos. "El asesinato de Silvia Filler fue una bisagra en la historia política y social de Mar del Plata", cerraron desde la Faud.