El dólar minorista trepó $15 y cerró en un máximo nominal

El dólar volvió a subir este martes 24 de noviembre y superó los $1.600 en el Banco Nación, luego del fin de semana largo en Argentina y en un contexto de creciente presión cambiaria, caída de los bonos soberanos y un riesgo país roza los 1.100 puntos básicos.

Este martes 24 de noviembre, el dólar mayorista subió $13 (+0,8%) a $1.593, tras acumular una suba semanal del 2,4%. Se trató del incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio.

El dólar oficial subió otros $15 y cerró a $1615 en el Banco Nación, un nuevo máximo

En tanto, el minorista trepó a $1.565 para la compra y a $1.615 para la venta en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.680 para la compra y a $1.700 para la venta.

Tras el feriado local, suben el riesgo país y el dólar este 24 de noviembre

El dólar CCL cerró a $1.794,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 12.6%. El dólar MEP cerró a $1.689,77 y la brecha con el dólar oficial es de 6.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.099,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.779,22.