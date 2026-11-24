La actividad económica entró en recesión técnica al sumar dos trimestres en baja consecutivos.

La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre y subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada, según lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De esta forma, entró en recesión técnica al sumar dos trimestres en baja consecutivos.

Durante septiembre, y en relación a igual mes del año anterior, cinco sectores de actividad registraron subas, entre los que se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1% i.a.) y Electricidad, gas y agua (4,0% i.a.).

Estas actividades, junto con Construcción (3,5% i.a.), fueron a su vez las de mayor incidencia positiva. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae).

Por su parte, diez sectores de actividad sufrieron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-48,6% i.a.).

Este sector, junto con Intermediación financiera (-11,5% i.a.) e Industria manufacturera (-1,8% i.a.), tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 p.p. a la variación interanual del indicador.

Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual en septiembre de 2026 fueron “Explotación de minas y canteras” y “Construcción”. En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron “Intermediación financiera” e “Industria manufacturera”.