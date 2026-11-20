Turbulencia cambiaria: el dólar oficial tuvo su mayor suba semanal en 19 meses
Tanto el tipo de cambio oficial como los paralelos treparon fuerte en la semana. El riesgo país superó los 1.000 puntos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial y los paralelos aceleraron sus avances este viernes 20 de noviembre para alcanzar nuevos récords nominales, en medio de un clima adverso para los mercados emergentes a nivel global.
El dólar mayorista subió 1%, hasta los $1.580 para la venta. En la semana la divisa se incrementó 2,4%, el mayor ascenso desde la ante última semana de abril de 2025.
Por su parte, el tipo de cambio minorita minorista trepó a $1.550 para la compra y a $1.600 para la venta en el Banco Nación y a $1.601,32 en el promedio de los bancos que publica el Bcra.
En el segmento informal, el dólar blue escaló 2,1% para ubicarse en los $1.655 para la compra y a $1.675 para la venta.
Pese a las recientes subas, el dólar oficial acumula un incremento de apenas 7,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación del 26,3% hasta octubre.
Los bonos soberanos en dólares profundizan su caída este viernes en Wall Street y el deterioro de los activos argentinos se agudiza en medio de un creciente clima de incertidumbre en los mercados. Así, crece la presión sobre el riesgo país: el indicador se dispara y vuelve a superar los 1.000 puntos básicos por primera vez en más de un año.
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