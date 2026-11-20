El dólar oficial y los paralelos aceleraron sus avances este viernes 20 de noviembre para alcanzar nuevos récords nominales, en medio de un clima adverso para los mercados emergentes a nivel global.

El dólar mayorista subió 1%, hasta los $1.580 para la venta. En la semana la divisa se incrementó 2,4%, el mayor ascenso desde la ante última semana de abril de 2025.

El dólar minorista superó los $1.600 y la brecha con el CCL roza el 13%

Por su parte, el tipo de cambio minorita minorista trepó a $1.550 para la compra y a $1.600 para la venta en el Banco Nación y a $1.601,32 en el promedio de los bancos que publica el Bcra.

En el segmento informal, el dólar blue escaló 2,1% para ubicarse en los $1.655 para la compra y a $1.675 para la venta.

Pese a las recientes subas, el dólar oficial acumula un incremento de apenas 7,2% en lo que va de 2026.

Pese a las recientes subas, el dólar oficial acumula un incremento de apenas 7,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación del 26,3% hasta octubre.

Los bonos soberanos en dólares profundizan su caída este viernes en Wall Street y el deterioro de los activos argentinos se agudiza en medio de un creciente clima de incertidumbre en los mercados. Así, crece la presión sobre el riesgo país: el indicador se dispara y vuelve a superar los 1.000 puntos básicos por primera vez en más de un año.