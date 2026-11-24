Si buscás trabajo, semanalmente la Municipalidad de General Pueyrredon y el Parque Industrial actualizan las búsquedas laborales. Las propuestas, disponibles mediante el sistema MDQ Digital que depende del gobierno local, incluyen puestos vinculados a la construcción, gastronomía, industria, comercio y servicios.

Para consultar la información publicada por la Oficina de Empleo es necesario contar previamente con un usuario en el sistema oficial de la Municipalidad. Actualmente hay 35 pedidos que corresponden a 244 puestos solicitados.

El primer paso es ingresar a autenticar.mardelplata.gob.ar, donde se puede solicitar la habilitación de una cuenta online. El sistema permite vincular datos con Mi Argentina o ARCA, completar los datos personales y activar posteriormente el usuario mediante el correo electrónico registrado.

Una vez creada y activada la cuenta, se debe ingresar a MDQ Digital. Allí se habilita un panel con distintas opciones y, entre ellas, la correspondiente a la Oficina de Empleo, donde se pueden consultar las búsquedas laborales disponibles y sus requisitos.

De esta manera, quienes estén interesados en alguna de las propuestas pueden acceder a la información actualizada sobre los puestos y conocer las condiciones necesarias para postularse.

Nuevas búsquedas en el Parque Industrial

Desde el Parque Industrial “General Savio”, ubicado en el km 5.5 de la ruta 88, hay nuevas ofertas de empleo.

Operario de Picking (logística); conductor de Autoelevador; Operario de depósito; Técnico de Mantenimiento Industrial; Operario de Producción Metalúrgica y otras solicitudes que se pueden encontrar en la Bolsa de Empleo en la web del Parque Industrial “General Savio”.

Para postularse, es necesario ingresar algunos datos en el sitio web o a través de redes sociales como @empleomdp en Instagram o linkedin.