Este martes, familiares, amigos y allegados podrán despedir a Ezequiel Garciano, el joven de 28 años que fue encontrado muerto en su vivienda del barrio Santa Rosa de Lima y por cuyo crimen permanece detenida su pareja.

A través de un mensaje enviado a 0223, la familia informó que el velatorio comenzará a las 9 de la mañana en la sala velatoria Pérez Caruzzo (ubicada en Jacinto Peralta Ramos 475), para que quienes quieran acompañarlos puedan acercarse a darle el último adiós. En tanto, el entierro está previsto para alrededor de las 13. "Los que quieran venir a darle el últino adios a Eze, pueden acercarse", informaron.

Ezequiel Garciano, el joven de 28 años cuyo velatorio comenzará este martes a las 9.

La despedida se dará en medio del profundo dolor que atraviesa la familia de Ezequiel, cuyo asesinato conmocionó a Mar del Plata y motivó un fuerte reclamo de justicia por parte de sus allegados.

El joven fue encontrado sin vida el domingo en una vivienda de Almirante Brown al 10.500. Presentaba cuatro heridas de arma blanca y, por el hecho, fue detenida su pareja, de 20 años, quien había alertado a la Policía sobre lo ocurrido.

La familia de Ezequiel Garciano confirmó los horarios del velatorio y el entierro.

En las últimas horas, Marina, la mamá de Ezequiel, había hablado con 0223 y relatado el dolor que atraviesa, además de denunciar que su hijo habría sufrido situaciones de violencia durante la relación. También manifestó su intención de aportar fotografías, videos y mensajes a la investigación judicial.