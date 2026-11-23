“Ella es una asesina y mi hijo está en la morgue”: el desgarrador relato de la mamá del joven apuñalado por su pareja

“Yo le vivía diciendo que se alejara de ella”, recordó Marina, la mamá de Ezequiel Garciano, el joven de 28 años que fue encontrado muerto de cuatro puñaladas en su casa del barrio Santa Rosa de Lima. La mujer asegura que su hijo estaba atrapado en una relación atravesada por la violencia y que, pese a sus advertencias, nunca logró cortar definitivamente el vínculo.

El crimen ocurrió este domingo en una vivienda de Brown al 10.500, donde Ezequiel fue encontrado sin vida. Su pareja, de 20 años, quedó detenida después de alertar a la Policía y sostener que el padre de su hija se había "autoapuñalado".

La escena presentaba signos de haber sido limpiada y ordenada, aunque había sangre por distintos sectores de la propiedad. La fiscal Florencia Salas quedó a cargo de la investigación y este lunes se realizaría la autopsia.

“Ella es una asesina y mi hijo está en la morgue”: el desgarrador relato de la mamá del joven apuñalado por su pareja

Ahora, mientras espera que la Justicia esclarezca el crimen, Marina reveló episodios los que marcaron la vida de su hijo. En su poder cuenta con fotografías, videos y mensajes que podría aportar a la investigación y cuestiona las decisiones judiciales que, en los últimos meses, también le impidieron al joven ver a su hija de cuatro años.

Una relación atravesada por la violencia

En diálogo con 0223, Marina describió el vínculo que su hijo mantenía con la acusada como una relación de la que él no lograba salir. "Era muy tóxica. Él iba y venía todo el tiempo, yo le vivía diciendo que se aleje de ella", indicó.

La mujer aseguró que existían episodios de violencia previos y que las denuncias realizadas contra Ezequiel no reflejaban lo que sucedía puertas adentro. Incluso afirmó que conserva fotografías y videos que su hijo le había enviado en enero de este año, cuando también habría sufrido agresiones.

"Tengo pruebas de eso. Tengo los videos que él me mandó y las fotos donde me mostraba cómo ella lo había dejado", sostuvo. Según anticipó, tiene previsto presentar ese material ante la fiscalía para que sea incorporado a la investigación.

Ezequiel con su hermana.

Marina también contó que el vínculo con su hijo se había deteriorado durante los períodos en los que él retomaba la relación con la joven. No era una distancia que, según explicó, hubiera elegido: aseguró que la mujer le impedía mantener contacto con él.

"Muchas veces me mandaba mensajes a escondidas y me decía: 'Mamá, borrá todos los mensajes, porque si ella me agarra el celular y me lo lee, voy a tener problemas'", relató.

El "amor" que no lo dejaba salir

La madre de Ezequiel contó que intentó convencerlo en reiteradas oportunidades de que denunciara las situaciones que atravesaba. Sin embargo, "él me respondía: 'No, porque ella me amenaza con hacerme más denuncias'. Y también me decía: 'Yo la amo, es la mamá de mi hija'", manifestó

En los momentos en que lograba alejarse de la joven, la relación con su familia parecía recomponerse. Marina contó que su hijo volvía a acercarse, pedía perdón por lo ocurrido y podía compartir tiempo con su hija. Pero, cuando retomaba el vínculo, volvía a distanciarse.

La mujer aseguró que su hijo sufría violencia por parte de su pareja y afirmó que conserva fotos, videos y mensajes que respaldarían su denuncia.

Una nena de cuatro años y una decisión judicial

En medio de la historia familiar también aparece la hija de Ezequiel, que está al cuidado de su abuela. Marina explicó que la niña fue apartada de su madre cuando tenía apenas cinco meses y alojada en un hogar de Florencio Varela. Fue ella quien realizó las gestiones para recuperarla y desde entonces se hizo cargo de su crianza.

La mujer aseguró que la pequeña también había sido apartada de su madre por situaciones de violencia. Sin embargo, en los últimos meses, una decisión judicial terminó impidiendo que Ezequiel pudiera verla.

"Hace dos o tres meses que no veía a su hija. Ella fue al Juzgado a querer verla y la psicóloga insistía con que tenía derecho a hacerlo porque era la madre y la nena tenía derecho a su identidad", explicó.

Según su relato, a partir de esa situación también le prohibieron al joven mantener contacto con la pequeña. Marina cuestionó esa decisión y aseguró que había presentado ante el Juzgado de Familia fotografías y otras pruebas sobre los episodios de violencia que había sufrido su hijo.

"Yo les mostré todo para explicarles por qué mi hijo sí podía verla, porque él nunca se había violentado con la nena. Pero igual insistían en que ella tenía que verla", afirmó a 0223.

El reclamo de una madre que busca respuestas

Además del dolor por la muerte de su hijo, Marina cuestionó la falta de información que recibió de las autoridades después del crimen. Contó que en la comisaría únicamente le confirmaron que se trataba de un homicidio y que había una mujer detenida. Los detalles de lo sucedido los conoció a través de los medios de comunicación.

"Me llevaron a hacer el reconocimiento y me enteré de todo por los medios. En la comisaría me dijeron que era secreto de sumario y no me quisieron informar cómo había muerto ni qué le había pasado", señaló.

La mujer adelantó que espera la realización de la autopsia y la entrega del cuerpo para poder despedir a Ezequiel. También manifestó su intención de presentarse en la fiscalía para aportar las pruebas que asegura tener y reclamar que se esclarezca lo ocurrido.

Mientras tanto, comenzó a convocar a una manifestación través de las redes sociales para que el caso tenga difusión y otras personas acompañen su pedido de justicia.

A sus 28 años, Ezequiel dejó una hija pequeña y una familia que ahora intenta reconstruir sus últimos días. Marina, entre el dolor y la indignación, cerró su testimonio con una frase que resume la dimensión de su pérdida y la desesperación de una madre que todavía busca respuestas: "Ella es una asesina y mi hijo está en la morgue".