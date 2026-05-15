Misterio en el velorio: dijeron que murió de un infarto, pero el forense encontró lo peor al abrir el cajón

Un misterioso caso conmociona a la localidad santacruceña de Las Heras tras el hallazgo sin vida de un policía jubilado de 67 años en su vivienda. En primera instancia, los familiares y un médico que intervino en el lugar aseguraron que el deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio sin signos de violencia. Sin embargo, las sospechas crecieron cuando un segundo profesional detectó inconsistencias y se negó a firmar el acta de defunción, solicitando una autopsia inmediata.

El giro del caso que sorprendió a los investigadores

El giro dramático ocurrió en la morgue, donde el examen forense reveló que la víctima tenía una bala alojada en el cráneo, con orificio de entrada pero sin salida. Lo más inquietante para los investigadores es que, al momento del procedimiento inicial, no se encontró sangre ni rastros de pólvora en la habitación del exoficial. Ante esta evidencia, la causa caratulada inicialmente como muerte natural fue recategorizada como homicidio, poniendo bajo la lupa a todo el entorno cercano del fallecido.

La familia manipuló la supuesta escena del crimen.

Durante las nuevas declaraciones testimoniales, los familiares y un grupo de inquilinos admitieron un detalle que complicó seriamente su situación procesal ante la Justicia: confesaron que limpiaron minuciosamente la escena del hecho antes de que llegara el personal policial, justificando su accionar en la supuesta demora de los efectivos. Esta manipulación del escenario del crimen impidió el levantamiento de pruebas clave y refuerza la hipótesis de un encubrimiento para ocultar el arma utilizada.

El juez Eduardo Quelín, a cargo del Juzgado de Instrucción de Las Heras, intenta determinar ahora si se trató de un suicidio ocultado por la familia o de una ejecución planificada. Por el momento, los investigadores centran su labor en localizar el rifle que provocó la herida mortal, el cual habría sido retirado de la casa antes del primer peritaje. La intervención de un segundo médico fue determinante, ya que sin su pericia el cuerpo habría sido enterrado ocultando un asesinato que ahora busca justicia.