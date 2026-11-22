Habría sido atacado en en el antebrazo derecho -dos-, en el glúteo izquierdo y el tórax, siendo esta la agresión letal.

Encontraron muerto de cuatro puñaladas a un joven de 28 años en su vivienda del barrio Santa Rosa de Lima y detuvieron a su pareja, de 20, quien dio aviso a las autoridades con una extraña versión de los hechos y era la única testigo en el lugar.

El presunto homicidio ocurrió este domingo en un inmueble ubicado en Brown al 10.500 y fue la mujer quien denunció a la Policía, asegurando que el padre de su hija de 4 años se habría "autoapuñalado" hasta la muerte.

El hecho ocurrió este domingo en Almirante Brown al 10.500, después de una supuesta pelea entre los jóvenes.

Las lesiones por arma blanca se presentaron en el antebrazo derecho -dos-, en el glúteo izquierdo y el tórax, siendo esta la agresión letal.

Sin embargo, y de acuerdo a la fiscal a cargo, Florencia Salas, al arribo de los efectivos policiales la propiedad presentaba "signos de haberse querido limpiar, con cosas ordenadas y limpias, aunque con mucha sangre por todos lados".

En el lugar también secuestraron una significativa suma de dinero en efectivo.

Entre ellos no habían estado involucrados en causas por violencia de género, pero el sujeto sí contaba con antecedentes por encubrimiento agravado, robo, tenencia simple de estupefacientes y tentativa de robo, conforme a lo que pudo corroborar 0223.

No obstante, los vecinos confiaron que la pareja "discutía bastante seguido" y debido a la sospechosa versión brindada por la joven y la manera en que fue hallada la escena, permanecerá detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán y este lunes deberá declarar ante la fiscal Salas. El mismo día realizarán la autopsia al cadáver, identificado como Ezequiel Garciano.