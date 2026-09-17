Dolor por la muerte del director de una icónica radio marplatense

Mario Torres, reconocido trabajador de los medios de Mar del Plata y con una extensa trayectoria en radio y televisión, murió este jueves a los 68 años, según comunicó Mega 101.9, emisora que dirigía.

La noticia generó pesar entre colegas y trabajadores de los medios de la ciudad, donde Torres desarrolló buena parte de su trayectoria profesional. Nació en 1958 y su recorrido incluyó también una etapa en la televisión nacional, donde se desempeñó como productor del programa de Mauro Viale en ATC.

Su nombre quedó además ligado a una anécdota recordada por Sergio Gonal, quien años después contó en "Los Mammones", América, cómo consiguió debutar en la televisión.

El humorista marplatense relató que se presentó en el programa de Viale y le mostró a Torres un cassette con sus chistes. La respuesta del productor fue directa: “Cambiate, vas al aire”.

En Mar del Plata, continuó ligado al ámbito de los medios y asociado a Mega Mar del Plata 101.9, la emisora que este jueves confirmó su fallecimiento y publicó una imagen en su homenaje.

"Desde MEGA Mar del Plata despedimos con mucho afecto y pesar a Mario Torres, referente de MEGA y radiofonía en Mar del Plata. Además de ser director de la emisora, en estos últimos meses nos deleitó conduciendo Sala de Ensayo, compartiendo con todos nosotros su encanto y amor por la música. Sus hijos, familia y amigos lo mantendremos vivo en nuestra memoria", expresaron en redes sociales.

Según informaron en un comunicado, sus restos serán velados este viernes, de 11 a 16, en la avenida Libertad al 5057.