Poly il Greco logró capturar ese “algo más” que habita en quienes extrañan y celebran al Diez (Imagen cedida por el autor)

Mientras caminaba por una Nápoles que vibraba al ritmo de los cánticos por Diego Maradona en la víspera de un nuevo Scudetto, el artista griego Polyzois Polyzoidis (Poly il Greco), nacido en Creta, sintió que algo cambiaba para siempre en su mirada sobre el Diez y sobre su propia vida. Ver esa memoria tan intacta, años después de la partida del ídolo, fue el disparador de una búsqueda artística sin fronteras.

“Empecé siguiendo mi instinto, sin una pregunta o un plan concreto. A lo largo del camino, las personas y las historias que fui encontrando comenzaron a mostrarme una dimensión diferente de Diego”, relata Poly il Greco en diálogo con 0223.

La presencia del 10 en el sentir de la gente (Imagen de IG del autor).

Esa epifanía lo trajo directamente a la Argentina, donde participó del II Congreso Internacional sobre Maradona, en La Plata, y vivió en carne propia la Navidad maradoniana. Así nació En busca de la Maradoniana, un viaje documental que tiende un puente visual entre Nápoles y nuestro país a través de más de 12 mil retratos tomados hasta el momento. La obra no apunta al astro dentro de la cancha, sino al reflejo de su legado en la piel y la mirada de la gente común, buscando capturar la emoción genuina de quienes lo mantienen vivo.

—¿Qué descubriste en común entre la herida, la pasión y la memoria popular de Nápoles y Argentina al mirarlas a través del prisma maradoniano?

—Miro Nápoles y Argentina con mis propios ojos, como extranjero y fotógrafo. En ambos lugares encontré personas que sintieron a Diego como alguien propio, tanto por lo que consiguió como por lo que representaba en sus vidas. Para mí, la ausencia de Diego está en todas partes: en los rostros, en los abrazos, en las calles y en las historias de la gente. A través de ellas, sigue presente y continúa viviendo en su memoria.

Parte de la muestra de Poly il Greco (Imagen de IG del autor).

Recientemente, el artista desembarcó con esta muestra en Mar del Plata, en el marco del XVI Congreso Helénico Internacional Nostos. Con sensibilidad de cronista visual, logró capturar ese “algo más” que habita en quienes extrañan y celebran al Diez, consolidando una historia universal de amor y pertenencia.

—Cuando termines este recorrido y el proyecto tome su forma definitiva, ¿qué te gustaría que sintiera alguien al abrir sus páginas, incluso si no es aficionado al fútbol?

—Me gustaría que el lector mirara a las personas con menos prejuicios y se interesara por las historias que hay detrás de las fotografías. Para mí, el valor está principalmente en la historia de la persona que aparece dentro del encuadre.

Poly il Greco en Mar del Plata.

El lente de Poly il Greco confirma lo que millones ya saben: Diego Maradona hace tiempo dejó de ser solo un futbolista para convertirse en un refugio emocional y en una identidad compartida. Su paso por Mar del Plata deja en claro que la figura del Diez funciona como un lenguaje común capaz de unir culturas tan distantes como la griega, la napolitana y la argentina. Al retratar esa devoción sin fronteras, el artista no solo documenta un fenómeno popular, sino que nos recuerda que los verdaderos ídolos nunca se van del todo mientras sigan habitando en la mirada de su gente.