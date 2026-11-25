Investigan un posible caso de violencia familiar en Ayacucho: hospitalizaron en Mar del Plata a un menor con graves heridas

Un menor de edad ingresó al Hospital Municipal de la localidad de Ayacucho con graves lesiones y debió ser trasladado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata para recibir atención especializada. El episodio es investigado por la Justicia, que intenta establecer cómo se produjeron las heridas y si existió una situación de violencia familiar.

Según replicó Urgente Ayacucho, el caso se conoció este martes luego de que trascendiera que el niño había sido atendido en el Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet. La víctima presentaba lesiones de consideración y los profesionales médicos habrían evaluado incluso la posibilidad de una complicación renal.

Ante el cuadro clínico, se dispuso su derivación a Mar del Plata para continuar con la atención médica.

Investigan si hubo violencia intrafamiliar

La investigación se habría iniciado a partir de las circunstancias en las que el menor llegó al centro asistencial y de una denuncia realizada mediante el protocolo correspondiente.

Una de las hipótesis que se busca esclarecer es si las lesiones podrían estar vinculadas con un episodio de violencia intrafamiliar. Sin embargo, hasta el momento esa posibilidad no fue confirmada oficialmente y los investigadores intentan reconstruir lo ocurrido.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Central de Dolores. El caso se mantiene bajo reserva debido a que involucra a una víctima menor de edad y a la posibilidad de que personas de su entorno familiar puedan estar relacionadas con lo sucedido.