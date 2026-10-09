Conmovedor: dos jóvenes terminaron el tratamiento oncológico y celebraron el logro en el Materno

Isabella y Kevin tocaron la campana del Servicio de Oncología del Materno.

El Servicio de Oncología del Hospital Materno Infantil Tetamanti de Mar del Plata acostumbra entregar diplomas de valentía a los pacientes que terminan sus tratamientos y reciben el alta médica.

En esta línea, recientemente fue el turno de Isabella y de Kevin, dos jóvenes que al finalizar la última sesión de sus tratamientos celebraron el logro junto a las familias y el equipo médico del Hospital.

A través de videos en las redes sociales, los profesionales del Servicio compartieron con la comunidad los emocionantes momentos vividos en el interior del Hospital.

Como es costumbre cuando los pacientes reciben el alta, tocan la campana que marca el fin del tratamiento. En los dos videos se puede ver el momento en que Isabella y Kevin lo hacen, mientras las enfermeras les leen sus diplomas y se encuentran rodeados de familiares y amigos.

"Celebramos este logro junto a sus familias y destacamos el compromiso de todo nuestro equipo de salud", sintetizaron los profesionales del Hiemi.