Una niña de 5 años lucha contra la leucemia, sufrió un daño cerebral y su mamá pide ayuda para afrontar los gastos

Una mamá de Mar del Plata pidió ayuda para poder afrontar los gastos que implica el tratamiento y el cuidado de su hija Antonia, una nena de 5 años que lucha contra la leucemia linfoblástica aguda tipo B. Carolina está sola a cargo de sus tres hijas y ya no cuenta con los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades de la familia, por lo que renovó el pedido de solidaridad para recibir donaciones.

La historia de Antonia está marcada por una larga lucha contra la enfermedad. Durante su tratamiento atravesó varias internaciones, incluso en terapia intensiva, y sufrió un cuadro de sepsis que le provocó un daño cerebral y cambió por completo su vida cotidiana.

Como consecuencia de esas complicaciones, la pequeña dejó de hablar, caminar y alimentarse por boca, por lo que comenzó a utilizar una silla de ruedas y un botón gástrico para recibir alimentación. Actualmente, además de continuar con el tratamiento contra la leucemia, necesita rehabilitación para trabajar sobre las secuelas que le dejó la infección.

A los 3 años, descubrieron que Antonia tenía células cancerígenas y fue derivada al Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Si bien la niña recibió el alta hospitalaria, debe continuar con los controles y tratamientos médicos en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi). Los traslados representan uno de los principales problemas para Carolina, que debe recurrir a un remis para llevarla debido a que no tiene movilidad.

A esto se suma la compra de pañales y otros elementos necesarios para sus cuidados cotidianos, gastos que debe afrontar sin contar con una obra social ni ingresos suficientes. "Estoy pasando una situación malísima con mis tres nenas", expresó la mujer, quien explicó que no tiene a nadie que pueda cuidar a Antonia para salir a trabajar.

Ante este panorama, la familia lanzó una campaña solidaria para reunir fondos que permitan afrontar los gastos del tratamiento, la rehabilitación, los elementos de cuidado y lo que precisa Antonia para continuar con su recuperación.

Carolina tiene a su cargo a otras dos nenas de 11 y 15 años.

Cómo ayudar a Antonia

Quienes quieran colaborar económicamente pueden realizar una donación al alias Todosxantonia.mp, aunque también se pueden comunicar directamente con Carolina al teléfono 223 521-8040.