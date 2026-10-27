Más de un millón de empleados de comercio recibirán un aumento del 5,7% y cobrarán dos bonos de $25 mil

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El entendimiento contempla un incremento trimestral del 5,7%, distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías, pagaderos en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.

Las mejoras las recibirán 1.200.000 trabajadores

Es importante remarcar que la suma de 120.000 pesos alcanzada en el acuerdo paritario anterior, se seguirá abonando durante la vigencia de este nuevo trimestre. El acuerdo alcanza a cerca de 1.200.000 empleados del sector comercial de todo el país, encuadrados bajo el convenio 130/75.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó: “Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”.

Los empleados de comercio acordaron un nuevo aumento salarial para el último trimestre y sumarán un bono de $50 mil

“En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, dijo el dirigente sindical.

Asimismo, Cavalieri agregó: “Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades”.

El gremio, junto a las cámaras empresariales, alcanzó un acuerdo paritario que regirá para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Por eso, “trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país”.