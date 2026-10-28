Universidad pública: alertan que está en riesgo el inicio de clases en 2027 por la falta de presupuesto

Trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) mostraron su preocupación por el retraso en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la intención del gobierno de reducir abruptamente el presupuesto. Advierten que el inicio del ciclo lectivo “está en riesgo”.

En diálogo con 0223, Abigail Araujo, secretaria general de Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), resaltó el paro que realizan este miércoles 28 de octubre en todo el país por el “incumplimiento sostenido” de la administración de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el 21 de agosto de 2025 por el Congreso.

En ese marco, adelantó que habrá nuevas protestas en las próximas semanas, no solo por el financiamiento sino por la cuestión salarial. “Hoy estamos un 33% abajo en salario; en realidad, para tener el poder adquisitivo que teníamos en diciembre de 2023, nos tendrían que aumentar el salario un 33%, pero además nos deben cinco salarios por el retraso en el cumplimiento de la Ley”, detalló.

Abigail Araujo, secretaria general de Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum)

Para la dirigente no solo está en juego el funcionamiento de las universidades sino también porque "está en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2027, porque el Gobierno incumplió un acuerdo que hizo en junio con las autoridades para aumentar un 20% el presupuesto de gastos de funcionamiento y también un refuerzo a los hospitales. Eso significa que, con la Ley de Zona Fría que se dio de baja, los aumentos de los servicios y del costo en general de todos los insumos, está en riesgo la posibilidad de funcionar de las facultades y del sistema público universitario”, razonó.

La comunidad educativa encabezó pocos días atrás la quinta marcha federal universitaria.

Por su parte, Victoria Schadwill, titular de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU), recordó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) "presentó un proyecto para que el presupuesto sea aprobado con 11 billones, que es el presupuesto mínimo necesario", sin embargo, dijo, "el Gobierno está propone uno de 7 billones", alertó.

Nuevas semanas de protesta

Desde Adum informaron en el marco de la huelga de este miércoles, habrá una reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados para definir el desarrollo de las próximas semanas y la duración del paro en la semana del 16 de noviembre al 22 de noviembre, que incluye paro y movilización.