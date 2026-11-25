El Millonario ya empezó a moverse en el mercado de pases y puso sus ojos en uno de los delanteros más destacados de la temporada.

Mientras intenta cerrar el 2026 de la mejor manera y pelear por el Torneo Clausura, River no pierde de vista lo que viene. Bajo las ordenes de Leonardo Ponzio, el equipo tiene como objetivo conseguir un título que también le permita clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, la dirigencia ya trabaja en el armado del próximo plantel y comenzó a analizar nombres para reforzar el ataque.

En ese contexto, apareció un futbolista que tuvo una temporada sobresaliente en el fútbol argentino. Según informó Bolavip, River inició conversaciones por Álex Arce, delantero paraguayo de Independiente Rivadavia que se convirtió en una de las grandes figuras del equipo mendocino. Sus actuaciones y su capacidad goleadora despertaron el interés del Millonario, que ya empezó a explorar la posibilidad de incorporarlo.

El atacante de 31 años tiene una historia importante con la camiseta de la Lepra mendocina. Tras pasar por equipos como Cerro Porteño y Liga de Quito, regresó a Independiente Rivadavia en 2025 para afrontar su segunda etapa en el club. Allí ya había sido protagonista del ascenso a Primera División en 2023 y también formó parte del plantel que conquistó la Copa Argentina en 2025.

Los números de Álex Arce que despertaron el interés de River

Las estadísticas explican por qué el delantero paraguayo aparece entre los nombres que analiza el conjunto de Núñez. En total, Arce disputó 84 partidos con Independiente Rivadavia, convirtió 52 goles y aportó seis asistencias. Se trata de registros destacados que reflejan su importancia dentro del equipo mendocino y su capacidad para marcar diferencias en el área rival.

Su rendimiento durante 2026 fue todavía más contundente: disputó 34 encuentros, incluyendo participaciones en la Copa Libertadores, y convirtió 20 tantos. Esa producción lo posicionó entre los delanteros más efectivos de la temporada y lo convirtió en una alternativa atractiva para River, que busca opciones para potenciar su ofensiva de cara al próximo año.

Por ahora, las conversaciones representan un primer movimiento en una negociación que podría avanzar durante el mercado de pases. En Núñez siguen atentos a la situación del goleador de Independiente Rivadavia, mientras la dirigencia define los próximos pasos. River ya puso a Álex Arce sobre la mesa y el paraguayo podría convertirse en uno de los nombres fuertes del mercado de 2027.

Aunque el atacante del club mendocino no sería el único que la dirigencia tiene en carpeta, ya que en las últimas horas surgieron los nombres de Agustín Rossi, Orlando Gill, Yassine Bounou, Tomás Palacios y Francisco Álvarez. Todos ellos para reforzar el arco y la zaga central.