Gastón Gaudio, candidato a presidente en Independiente, fue amenazado de muerte en las últimas horas, a poco más de dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones en el club.

"Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos", se pudo leer en una bandera que colgaron durante la madrugada de este jueves en Avellaneda.

Luego de que se diera a conocer la situación, Gaudio expresó su tristeza con un posteo en sus redes sociales: "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".

Toda esta situación se da a solo dos días de que Gaudio presentara su lista completa, en la que confirmó que será acompañado por Fabio Fernández como candidato a vicepresidente 1° y a Lucas Brea como vice 2°.

Gaudio es uno de los tres grandes candidatos a quedarse con el triunfo en las elecciones en Independiente, que se llevarán a cabo el 13 de diciembre. Los otros aspirantes son Luciano Nakis y Enrique Sacco.