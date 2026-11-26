Intiman a las empresas de colectivos a renovar la flota de transporte: podrían perder la concesión

La Municipalidad de General Pueyrredon intimó, a través de la Dirección de Transporte, a las empresas de transporte público de pasajeros a retirar y reemplazar, antes del 31 de diciembre, los colectivos que superen los 10 años de antigüedad establecidos por la normativa vigente.

Según pudo corroborar 0223 de documentos oficiales, la medida apunta a garantizar que, desde el 1° de enero de 2027, las unidades que integren las flotas cumplan con los requisitos de antigüedad y que cada línea cuente con el parque móvil mínimo y la reserva operativa exigidos por la Ordenanza 16.789.

Además de retirar los vehículos que excedan el límite permitido, las empresas deberán presentar, en un plazo de 10 días hábiles desde la notificación, un plan de renovación de la flota. El documento tendrá que detallar las unidades que incorporarán, sus títulos, contratos de compra o facturas proforma y las fechas estimadas de habilitación.

Una vez vencido el período, las unidades que superen la antigüedad admitida dejarán de integrar el parque móvil habilitado para prestar el servicio.

Multas y posible caducidad de las concesiones

La intimación contempla consecuencias más graves en caso de que las empresas no cumplan con el reemplazo de las unidades dentro del plazo establecido y no garanticen el parque móvil mínimo y la reserva operativa exigidos.

Tal lo previsto en el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el incumplimiento podrá derivar en multas de hasta 50.000 boletos planos por cada unidad fuera de regla y, en los casos previstos, en la caducidad de la concesión, la pérdida de las garantías y la incautación de bienes para asegurar la continuidad del servicio.

Las multas se calculan sobre el valor del boleto plano vigente al momento de su pago. Además, pueden incrementarse un 25% a partir de la segunda reincidencia, con un aumento adicional del 20% por cada nueva reiteración, hasta los topes previstos.

De esta manera, el Municipio fijó el 31 de diciembre como fecha límite para que las empresas adecuen sus flotas a las exigencias vigentes, con la advertencia de que desde el primer día de 2027 los colectivos que excedan la antigüedad permitida no podrán continuar circulando en servicio.