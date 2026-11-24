La ordenanza que regula las apps de transporte en General Pueyrredon comenzará a regir plenamente recién en marzo, tras la aclaración municipal sobre el cómputo de los plazos.

La temporada de verano transcurrirá en sus momentos de mayor movimiento turístico sin la plena vigencia de la ordenanza que regula las apps de transporte en General Pueyrredon, tras una aclaración realizada desde el gobierno municipal respecto del vencimiento de los plazos establecidos tanto en la normativa como en su decreto reglamentario.

La Ordenanza 27.001, sancionada el 18 de junio, recién fue reglamentada por el intendente Guillermo Montenegro el 10 de octubre, por lo que a partir de entonces comenzaron a correr los plazos establecidos. El más significativo, fijado en el artículo 10°, establece que las Empresas de Tecnología de Movilidad contarán con un plazo de 90 días desde la reglamentación para adecuarse a las disposiciones. Por extensión, esos requisitos contemplan obligaciones que deben cumplir los prestadores, como contar con licencia de conducir profesional y un vehículo de hasta 15 años de antigüedad.

Salvo indicación contraria, en la administración los plazos se cuentan en días hábiles.

En tanto, el Decreto 1978/26, que reglamentó la ordenanza, dispuso en su artículo 17° que las empresas que se encontraran operando en General Pueyrredon deberán solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad en un plazo de 45 días. Vencido ese período, la operación de esas apps se considerará "no autorizada", por lo que se aplicarán las sanciones contempladas en la Ordenanza 23.928, que establece las infracciones y multas en caso de prestación del servicio de transporte de personas sin habilitación municipal.

En una primera interpretación, difundida por distintos medios, se computaron esos plazos en días corridos, por lo que se estimó que este 25 de noviembre vencía el plazo de inscripción para las apps de transporte que actualmente operan en el distrito —Uber, DiDi y Cabify—, mientras que el 7 de enero comenzaría a regir plenamente lo establecido en la Ordenanza 27.001.

Desde la Comuna aclararon que las apps aún se encuentran dentro del plazo para inscribirse en el registro municipal.

Sin embargo, fuentes municipales confirmaron a 0223 que esos plazos deben computarse en días hábiles y no corridos, por lo que la entrada en vigencia se produciría varias semanas más tarde. Precisamente, la Ordenanza 26.348, que modificó la Ordenanza General 267 de Procedimiento Administrativo Municipal, determina que todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles, a excepción de aquellos casos en los que se establezca expresamente otro tipo de cómputo.

Según las estimaciones de este medio, el plazo de 45 días hábiles para la inscripción en el Registro vencería el 21 de diciembre, ya que no se contabilizan sábados, domingos, feriados ni asuetos municipales. En tanto, los 90 días para la plena vigencia de la ordenanza se cumplirían el 26 de febrero. Sin embargo, al cómputo posiblemente haya que incorporar tres asuetos adicionales que se confirmaron en un futuro, previstos para los jueves 24 y 31 de diciembre, ya que tradicionalmente la administración municipal establece esas jornadas no laborables en la víspera de Navidad y Año Nuevo, y otro correspondiente al aniversario de Mar del Plata, el 10 de febrero. De confirmarse, el vencimiento se trasladaría al 3 de marzo, último día hábil de ese mes.

Con la nueva ordenanza, los vehículos deben tener hasta 15 años de antigüedad.

El cambio en la modalidad de cómputo modifica drásticamente el escenario en torno a la implementación de las nuevas disposiciones y, como se espera, de los correspondientes controles estatales. Es que los sectores organizados de taxistas y remiseros tienen altas expectativas en la aplicación de las regulaciones de cara a la temporada de verano, el período de mayor actividad durante el año. La mirada está especialmente puesta en evitar la operación de conductores no radicados en General Pueyrredon, ya que la ordenanza determina que en el distrito solo pueden prestar el servicio operadores que cuenten con licencia profesional emitida por el Municipio.