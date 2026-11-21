Tensión en la sede de OCA en Tandil: un trabajador tercerizado reclamó el pago de sus salarios. (Foto eleco.com.ar)

Un grave episodio de tensión se registró en una oficina de OCA de Tandil, donde un transportista tercerizado de 63 años se atrincheró con un bidón de combustible y fósforos para reclamar el pago de dos meses de trabajo que, según denunció su familia, la empresa mantiene pendientes.

La situación ocurrió durante esta semana en horas de la mañana en la sede ubicada sobre calle Rodríguez al 1000. Ante la amenaza del trabajador de quitarse la vida, intervinieron efectivos policiales y personal de bomberos, quienes finalmente lograron trasladarlo al Hospital Municipal.

El hombre lleva 14 años desempeñándose como transportista tercerizado y, de acuerdo con el testimonio de su hija Manuela, atraviesa una situación económica muy complicada por los reiterados atrasos en los pagos.

En declaraciones al medio tandilense El Eco, la joven explicó que su padre incluso debió endeudarse para comprar una camioneta, luego de que desde OCA le exigieran contar con un vehículo para realizar las tareas de distribución.

“Nos está pidiendo plata a nosotros los hijos, no tiene para comer. Alquila, y compró esa camioneta porque OCA le exigía”, relató.

La zona donde el trabajador de 63 años se atrincheró ante OCA por una falta de pago. (Foto eleco.com.ar)

La angustia del transportista en el relato de su hija

La hija del trabajador también señaló que los inconvenientes con los pagos comenzaron a principios de este año. Inicialmente, la empresa habría modificado los plazos habituales de liquidación, trasladando la fecha de cobro del día 10 al 20 de cada mes. Después de algunos períodos de regularización, la situación volvió a complicarse y actualmente acumula dos meses sin recibir sus ingresos.

Manuela cuestionó además que, mientras se mantienen las deudas, al transportista se le continúa exigiendo documentación y condiciones administrativas para poder trabajar, entre ellas tener al día el seguro del vehículo.

La joven describió la angustia que atraviesa su familia y destacó la trayectoria laboral de su padre, quien crió a cuatro hijos y acompañó el crecimiento de sus nietos. “Es una persona que trabajó toda la vida, nos crió a nosotros que somos cuatro hermanos, a sus nietos. Es un re padre, y es un re trabajador porque siempre trabajó de cualquier cosa”, expresó.

Un conflicto que se extiende a otras ciudades

El episodio de Tandil se produjo en un contexto de reclamos de transportistas tercerizados contra OCA por demoras en la cancelación de sus servicios, una problemática que también tuvo repercusiones en otras localidades del país, donde se registraron medidas de fuerza.

Aunque el hombre involucrado no integra la planta permanente de la compañía, los inconvenientes también alcanzarían a trabajadores propios de la empresa en otras regiones.